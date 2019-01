Crédito: Twitter Aida Ayala

"La prisión preventiva debería ser para determinadas situaciones". La diputada nacional Aida Beatriz Máxima Ayala (UCR), procesada por lavado de dinero, celebró que la Cámara de Casación anulara ayer el pedido de prisión preventiva en su contra. Luego de que el tribunal considerara que es innecesario que sea detenida durante el transcurso de la investigación, la legisladora por Chaco dijo: "La verdad siempre triunfa".

"Este camino no se terminó, esto es larguísimo. Es un horizonte que se abre. Voy a seguir apostando a la Justicia porque apuesto a la democracia", sostuvo Ayala. En diálogo con El Destape Radio, la diputada oficialista dijo: "La verdad es que quiero agradecer, sobre todo porque siempre estuve a Derecho".

"Estoy convencida de que la verdad siempre triunfa", agregó Ayala, exfuncionaria del Ministerio del Interior y exintendenta de Resistencia.

La Cámara de Casación anuló ayer el pedido de prisión preventiva que pesaba sobre Ayala, quien está procesada en Chaco por lavado de dinero. El tribunal consideró que es innecesario que la legisladora de Cambiemos sea detenida durante el transcurso de la investigación. Los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky revirtieron la decisión que había tomado la Cámara Federal de Resistencia: entendieron que no está debidamente acreditada la sospecha sobre un posible entorpecimiento de la investigación o un posible riesgo de fuga.

"Deberán determinarse las circunstancias objetivas y ciertas referidas a la concreta situación del imputado con relación al proceso que, en el caso, permitan formular un juicio sobre la existencia probable del peligro que sustenta la necesidad de una medida de coerción como la cuestionada", escribió Hornos, un argumento que compartieron el resto de los camaristas.

Un tema caliente

El pedido de prisión preventiva sobre Ayala había generado controversia en el Congreso de la Nación , especialmente en Cambiemos, por posiciones encontradas sobre el posible desafuero de la diputada. La UCR , el partido al que pertenece la legisladora, no estaba dispuesto a quitarle los fueros, mientras que Pro y la Coalición Cívica pedían avanzar con su desafuero, como ya habían hecho con el diputado y exministro de Planificación Federal Julio De Vido .

El kirchnerismo rechazaba el pedido de desafuero, la misma línea que mantuvo durante el desafuero de De Vido y, sobre todo, con la mirada puesta en lo que podría ocurrir el año próximo con la senadora y expresidenta Cristina Kirchner en la Cámara alta .

"Primero que no tengo energía para pensar el caso de Cristina Kirchner. Sé lo que me tocó vivir y desde ese lugar digo que cada situación es diferente; que la prisión preventiva debería ser para determinadas situaciones y no lo puedo decidir yo; para eso está la Justicia. La Justicia tiene que responder por eso", contestó la diputada Ayala cuando fue consultada sobre el caso de Cristina Kirchner.

Ayala había sido procesada con prisión preventiva por supuestos negociados con la recolección de residuos durante su gestión al frente de la municipalidad de Resistencia. Además, la Cámara Federal de Resistencia había confirmado su procesamiento.