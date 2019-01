5 grandes mujeres de series que no podés no conocer

Martín Fernández Cruz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de diciembre de 2018 • 00:43

El año que termina deja un tendal de heroínas de todo tipo. Desde atormentadas periodistas, pasando por incansables luchadoras y entrañables comediantes, todas ellas dejaron huella en la pantalla chica. Por ese motivo repasamos las historias de las cinco mujeres de ficción que alcanzaron un lugar de privilegio en la vida de los seriéfilos durante este 2018.

1. Offred (Elisabeth Moss), The Handmaid´s Tale

The Handmaid's Tale Temporada 2 - Avance extendido 00:00

Video

Aunque su nacimiento fue en la novela de 1985 escrita por Margaret Atwood, Offred se convirtió en un símbolo rabiosamente actual. Más allá de su valor intrínseco, la protagonista de The Handmaid´s Tale traspasó la pantalla para instalarse como ícono de la lucha contra la opresión y la cultura patriarcal. El personaje de Elisabeth Moss transitó en la segunda temporada varios momentos de encrucijada y pudo sembrar la semilla de la revolución en una impensada aliada. Fiel a sus principios, Offred le dio la espalda a una posible salida a esa realidad opresiva para seguir el camino de la lucha, sabiendo que las revoluciones golpean más cuando explotan desde adentro. The Handmaid´s Tale presenta una trama cruda y su violencia refleja el costado más oscuro de una saga que parece una advertencia, más que una ficción.

2. Camille Parker (Amy Adams), Sharp Objects

Trailer Sharp Objects - Fuente: YouTube 01:00

Video

En un año en el que Big Little Lies y Game of Thrones se ausentaron de la pantalla de HBO, la miniserie de Amy Adams , Sharp Objects, fue la gran estrella del canal. La ficción de ocho episodios mostró una trama marcada por los climas densos y por una galería de personajes que no suelen ser los más atractivos para el público. La historia de Camille comienza cuando viaja a su pueblo natal para investigar el asesinato de una joven muchacha. A partir de ese momento, la periodista protagoniza un duro regreso a sus orígenes y se enfrenta no solo al posible monstruo que vive en ese pueblo de postal, sino también a la raíz de todos sus males: su propia madre ( interpretada soberbiamente por Patricia Clarkson). La protagonista carga con problemas de alcoholismo y un intento de suicidio y a medida que la historia desnuda cómo fue su infancia, se descubre por qué no la abandonan sus fantasmas más íntimos. Camille es uno de los personajes femeninos más complejos del año y el fin de la serie, lejos de sanarla, le demuestra en una brillante sorpresa que lo peor aún está por llegar.

3. Ruth (Alison Brie), GLOW

GLOW , Trailer de la segunda temporada - Fuente: Youtube 01:31

Video

La serie de Netflix centrada en la lucha libre femenina, GLOW, confirmó en su segunda temporada que el ring también puede ser el marco ideal para elaborar los conflictos de un versátil grupo de mujeres. Ambientada en los ochentas, esta ficción juega en la superficie con la estética de una época marcada por el flúor y el pop más perfecto, como así también con problemas que son tristemente actuales. Y en el centro de ese mundo de mujeres que luchan por escapar de los estereotipos, se encuentra Ruth, líder espiritual que busca darle prestigio al catch, un show que para todos es un arte menor. La riqueza de Ruth se encuentra en su tenacidad, en su convicción y en su necesidad por no ser aquello que la sociedad le impone, transitando un camino que la enfrenta con duras situaciones personales y profesionales. El de GLOW es uno de los colectivos femeninos más ricos que deja la televisión de 2018, y que regresará el año siguiente en una tercera temporada ya confirmada.

4. Villanelle (Jodie Comer), Killing Eve

Trailer de Killing Eve - Fuente: YouTube 01:19

Video

Siempre que se pueda, hay que destacar a Killing Eve como una de las mejores nuevas series de 2018. La ficción, centrada en el juego del gato y el ratón entre una asesina serial y la peculiar detective que debe atraparla, le dio una original vuelta de tuerca a un esquema en el que parecía todo dicho. Y la villana de la saga, Villanelle, es el corazón del relato y la llave para conseguir esa frescura. La homicida se escapa del lugar obvio, no es solemne ni tiene expresión adusta, no necesita demostrarse fría ni exhibir ningún otro cliché del género. Ella puede ser una femme fatale y comportarse de manera infantil, puede cenar relajadamente un plato de pasta y al instante amenazar con un cuchillo de cocina a su captora. Villanelle es la asesina perfecta, y su descontracturada forma de moverse la convierte en un personaje fascinante desde su impredecibilidad.

5. Midge Maisel (Rachel Brosnahan), The Marvelous Ms. Maisel

The Marvelous Mrs. Maisel - Trailer de la segunda temporada - Fuente: YouTube 02:04

Video

"No se entusiasmen demasiado, no se quitará la ropa", de ese modo un anfitrión de salón presenta a Midge, la figura central de la última serie creada por Amy Sherman-Palladino , responsable también de Gilmore Girls. La ficción, que entre sus muchos premios obtenidos cuenta con el de "Mejor comedia del año" y "Mejor actriz protagonista de comedia" en los últimos Premios Emmy, cuenta la vida de una mujer que luego de una decepción amorosa, encuentra en el stand-up no solo un refugio, sino incluso su vocación. De ese modo la señora Maisel se quita el encorsetado traje de esposa perfecta, y obtiene una vida muy lejos de mandatos sociales que ya en los cincuenta, momento en el que transcurre la historia, estaban más que oxidados. Bajo la mirada de Sherman-Palladino, y como hace la misma protagonista, el velo de la comedia es el vehículo perfecto para desarticular situaciones de angustia. Y el trabajo de Rachel Brosnahan , el innegable encanto de su personaje y su carisma todo terreno, la convirtieron en una de las grandes heroínas televisivas actuales. Luego de la prematura cancelación de Bunheads, y una agridulce vuelta de Gilmore Girls, Sherman-Palladino demostró con esta serie que indudablemente es una de las autoras más importantes que tiene la historia de la televisión.