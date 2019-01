Juan Pablo Varsky se despidió de su programa radial - Fuente: Radio Metro 00:00

En medio de una gran emoción y nostalgia, Juan Pablo Varsky se despidió hoy de No somos nadie, su programa de radio que cumplió 12 años al aire en la primera mañana informativa. "Me han hecho mucho mejor conductor, periodista y persona. Eso tiene un valor que me lo llevo, que es mi tesoro y pase lo que pase, nadie podrá quitármelo. Gracias a todos", dijo el periodista con la voz quebrada en los últimos segundos del ciclo que estuvo dos años en Radio Aspen, tres en la Rock and Pop y siete en la Metro.

En lo que fue un envío informativo, pero en medio de una atmósfera de nostalgia, los miembros del equipo de Varsky le agradecieron la oportunidad de ser parte de "la familia" de No somos nadie, así como recordaron anécdotas de los comienzos del ciclo. Varsky, quien termina su contrato con la Metro y le dio hoy cierre a su programa, será parte de CNN radio en 2019, un nuevo camino en su carrera que le permitirá estar más cerca de su familia.

"Cuando empecé en febrero de 2007 tenía miedo no estar a la altura, por eso el nombre del programa, No somos nadie. Hoy vuelvo a tener miedo porque no sé cómo me va a ir en el próximo proyecto radial (...). Pero tomo la decisión que quiero tomar, que es una vida en familia, con mi mujer y nuestros hijos. Quiero poder hacer un ritmo similar al resto de la familia, estar para actos de los chicos, dormir un poco más, estar a la mañana, cenar con la familia. El último año que llevé a Valen al cole fue en sala de dos y hoy tiene 15. La familia es importante, y ahí es cuando salgo de ese miedo", dijo en el tramo final del programa Varsky, con la voz quebrada.

Además de los miembros actuales del equipo, en este último programa estuvieron presentes dos columnistas históricos: José Del Río, quien desde 2007 al año pasado se encargó de las columnas sobre economía; y Daniel Arcucci, responsable de las columnas sobre deportes en los comienzos del ciclo. El periodista deportivo agradeció el haber sido parte de No somos nadie: "Este fue un programa en el que yo quería estar y Juan Pablo [Varsky] era el periodista con el que yo quería trabajar. Gracias". Por su parte, Del Río destacó: "Cuando me tocó irme yo no quería irme y lloré (...) Esta una mesa en donde todos pensamos distinto y siempre hubo respeto y ganas de levantarnos a las 5 de la mañana para vernos".

Varsky le agradeció a los oyentes su fidelidad para con el ciclo y coincidió con sus compañeros en que el objetivo del programa era informar con "respeto a la diversidad de voces", y que esto dio gracias a "haber escuchado" a los oyentes y al "haber aprendido a dejar de lado las creencias, para escuchar la voz del otro".

Luego de halagar a cada miembro de su equipo, de decir que está muy "orgulloso" de haberlos visto crecer durante los doce años del programa, Varsky destacó: "Dentro del dolor de terminar esta etapa, está la felicidad de haber compartido 12 años inolvidables. (...) Hace dos años despedí a mi mamá, y hace tres una mujer que me gustaba mucho conspiró con mis compañeros de trabajo para traerme una torta para mi cumpleaños. Esa mujer hoy es mi esposa. Hoy está mi hijo mayor en el estudio acompañándome, ese que dejé de llevar al cole en sala de tres porque ´papá tenía que trabajar´. Mi hijo me quiso acompañar hoy. En esta tristeza está la certeza de que esta es la mejor decisión que quiero y puedo tomar en mi vida".