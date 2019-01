El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal fue entrevistado por Jorge Rial y el panel de Intrusos. Fuente: Archivo - Crédito: Captura de pantalla

28 de diciembre de 2018 • 11:00

Este jueves, Federico Bal dio un móvil a Intrusos desde Mar del Plata, horas después de debutar junto a sus padres en la revista Nuevamente juntos. Luego de comentar sobre su perfil actual, más reservado que en el pasado, fue consultado sobre Jorge Rial por las denuncias de abuso en el espectáculo. "¿Te incomoda cuando ves todo este tema en la tele?", preguntó el periodista, refiriendo a la denuncia por violencia de género radicada en 2016 por Barbie Vélez, su ex pareja.

Bal señaló la distancia entre su caso y el de Juan Darthés . "No puedo opinar sobre el tema de Juan. Es un dolor muy grande por Thelma y nuestro apoyo completamente a las mujeres que fueron abusadas. Las mujeres tienen que hablar. Es increíble lo que están haciendo en Actrices Argentinas", dijo. Además, reveló que no tiene dudas sobre la culpabilidad del actor, a partir de su viaje a Brasil. "No afrontar las consecuencias en tu país habla de un tipo que tiene algo que esconder." "El dolor de Thelma es real. Se le nota", concluyó.

Al instante, Marcela Tauro le preguntó por el episodio vivido en PH: Podemos hablar. Hace algunas semanas, Calu Rivero , la primera actriz en revelar que había sido abusada por Darthés, era una de las invitadas al programa y decidió bajarse de la emisión al enterarse de que iba a compartir mesa con Federico y con el Polaco, dos hombres denunciados por violencia de género.

Bal explicó que recibió la noticia en un aeropuerto camino a Los Ángeles, horas después de grabar el programa. "Entiendo y respeto su posición. Lo que le digo a Calu es que las cosas no fueron como ella piensa. Lo judicialicé para mostrar y para limpiar mi imagen sobre algo que estaban instalando que era nada que ver", dijo desmintiendo nuevamente la denuncia de Barbie.

Consultado sobre si se había comunicado con Calu, respondió: "No me interesa mandarle ningún mensaje. Está en todo su derecho de no compartir un programa conmigo. Está un poquito equivocada pero tiene derecho a pensar lo que ella piensa." "Respeto su posición y su campaña, todo lo que dijo de Juan. Está perfecto que las mujeres hablen", concluyó Bal.