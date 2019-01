El diputado y exministro de Defensa lanzó el primer anuncio de su campaña para las elecciones de 2019 01:04

Video

El diputado nacional Agustín Rossi difundió el primer spot de su campaña presidencial. Con el lema "Un gobierno para la mayoría", el jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara baja hizo hincapié en "la grieta". Una voz en off sintetiza: "Son unos pocos contra el resto de los argentinos".

"No son los de las provincias contra los de la capital. No son los del campo contra los de las ciudades. No son los trabajadores contra las industrias... No son los que rezan contra los que no rezan. No son los peronistas K contra los peronistas no K. Son unos pocos contra el resto de los argentinos", dice la voz del spot animado.

El exministro de Defensa formalizó su intención de presentarse como candidato presidencial en las elecciones de 2019 y el anuncio, según explicó su equipo de campaña, expresa lo que él sostuvo en varias recorridas que realizó durante este año.

"No se trata de distraerse en la variedad de contradicciones que fabrica el Gobierno, sino en la que es determinante para la situación argentina. En los temas importantes estamos de un mismo lado, salvo unos pocos. Es tiempo de tener un gobierno para la mayoría. Hay unos pocos que ganan contra muchos que perdemos", explicó el equipo de campaña en un comunicado de prensa.

Rossi presentó su precandidatura presidencial el 15 de diciembre con un acto en el Parque de España de la ciudad de Rosario , donde formalizó su intención de presentarse en una elección interna por la candidatura presidencial del Partido Justialista.