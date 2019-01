Luis Ventura se despidió enojado de su programa en Radio Rivadavia Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Pablo Montagna SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de diciembre de 2018 • 12:12

Luis Ventura se presentó anoche en los estudios de Radio Rivadavia y con un fuerte descargo al aire anuncio que el ciclo Iluminados, que conducía junto a Adriana Salgueiro llegaba a su fin en la AM 630.

Ni en los últimos días del año Radio Rivadavia deja de ser noticia. La emisora que aún está manejada por un sindico a la espera de ser adquirida y así poder salir al flote anoche sumó otro capítulo más en su complicado panorama. Luego del clásico noticiero el "Rotativo del aire", Ventura se puso frente al micrófono de esa radio por última vez y sin pausas, claro y contundente, contó que se enteró vía WhatsApp que el ciclo que condujo durante dos temporadas llegaba a su fin de manera inesperada.

"Hola, son las 22.13, soy Luis Ventura, uno de los conductores de un ciclo que lleva dos años en el aire, que se han hecho con mucho esfuerzo, creatividad, fuerza de voluntad, más allá de las condiciones adversas en las que ingresó esta empresa, esta radio. Nos vemos obligados a decir adiós de manera abrupta, de manera vergonzosa, de manera muy doliente porque creo que nosotros no nos merecíamos la forma en que se comunicó el término del ciclo", sostuvo el periodista y presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra).

Y agregó: "Hemos remado desde la injusticia y la habilidad de un grupo de trabajo donde hemos perdido algunos soldados en el camino debido a que no soportaron estar casi dos años sin cobrar un centavo. Esta empresa, desgraciadamente, estuvo plagada de rufianes, sinvergüenzas, delincuentes, estafadores, que vaciaron una empresa que fue una radio emblemática de la radiofonía argentina, dejaron esto, el despojo de una emisora que hoy da vergüenza en las condiciones en las que se encuentra".

Asimismo señaló que no hay que buscar culpables afuera porque las soluciones están adentro y pidió por los pocos trabajadores que aún quedan en la emisora a la espera de una luz de esperanza que revierta el vaciamiento.

Sobre el fin del ciclo, contó: "Nos enteramos por un Whatsapp porque la persona que tendría que habernos convocado, explicado (...) por haber tenido un día muy estresante no puso la cara, el pecho y el corazón como lo venimos poniendo nosotros hace dos años".

"Gente que ha resignado horas de su familia para dedicársela a Radio Rivadavia, la emisora del gallito y la lechuza. La emisora que tuvo a glorias de la radiofonía, por acá pasaron gloriosos profesionales, está muy lejos de esta casa que fue arrasada por un tsunami de delincuentes. Por eso me voy llorando, con un puñal clavado en el medio del pecho, con la garganta hecha un nudo, porque ya no puedo expresar la indignación que me embarga", finalizó y se retiro de la emisora, mientras al aire continuaron con programación musical.

Según pudo saber LA NACION a Ventura la radio le cambió las reglas del juego, ya que le pedían que pagara el espacio mientras que él había arreglado con el sindico que en vez de hacer eso se cobraban sus haberes de lo que recaudaban de publicidad y así lo habían hecho hasta ahora. Pero a partir de 2019, la emisora quería volver con su idea original y cobrarle el espacio, algo que el periodista se negó.