El actor, que condujo este año el ciclo de Telefe junto a Zaira Nara, le dijo adiós al ciclo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 31 de diciembre de 2018 • 13:18

Esta mañana Damián de Santo se despidió de Morfi, todos a la mesa, el ciclo de Telefe que condujo este año junto a Zaira Nara. Emocionado, dijo: "Los voy a extrañar a todos. Les agradezco por este año, aprendí y me divertí mucho con todos". Por otra parte, quien también se despidió, ya que los próximos envíos estarán grabados, es Malena Guinzburg, quien desde el 14 de enero será parte del ciclo radial Basta de todo.

Antes de que De Santo se despidiera de todos, sus compañeros de ciclo le dedicaron palabras cariñosas. "Aprendí mucho con vos y te voy a extrañar mucho", dijo Malena entre llanto y risa. "Malena cuando llora se ríe", dijo divertido Damián, para luego abrazarla. Luego, la humorista también aprovechó para despedirse del programa: "Me pone triste irme. Quiero agradecerles a todos los que nos vieron desde sus casas y a la gente de Telefe".

Por su parte, Zaira Nara, su compañera en la conducción, entre lágrimas dijo: "Sos uno de esos compañeros de verdad, pareciera que hace 20 años que trabajamos juntos. Me hizo muy bien conducir con vos porque pude relajarme más y desestructurarme un montón. Gerardo [Rozin, con quien trabajó hasta el año pasado en Morfi... ] me apoyaba mucho, pero cuando me dijeron que venías me puse feliz. Y cuando después dijiste que yo te ayudé mucho no lo podía creer y estoy feliz de haber trabajado con vos".

De Santo, muy emocionado, extendió el agradecimiento al equipo técnico: "Hay mucha gente que ustedes [por el público] no ven y que están detrás de cámara y nosotros somos gracias a ellos. Escenógrafos, utileros, maquilladores, etc. Somos muchos los que trabajamos de esta profesión y si te sentiste ofendido, perdón, siempre hablamos con el corazón".

Además, aprovechó para decir unas palabras de cara al próximo año, en el que se votará nuevamente a presidente: "Me gustaría pedir un deseo para 2019: necesitamos políticos que amen a su país, que nos amen a todos nosotros para que hagan cosas buenas por los que trabajamos todos los días y nos levantamos desde la mañana para hacer cosas para este país. Por favor, ámennos para hacer mejor este país que todavía creemos en ustedes".