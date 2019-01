Carlos Fernando Arroyo se retiró del lugar antes de que llegara la gobernadora bonaerense Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

MAR DEL PLATA.- "Este no es un lugar digno para un funcionario, soy un hombre grande, no puedo estar al sol, me voy". El intendente del partido de General Pueyrredon, Carlos Fernando Arroyo, tomó la decisión de irse del acto de reapertura de las playas públicas de Mar del Plata antes de que llegara la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , quien encabezó la ceremonia.

En la Playa del Museo (en Camet y Avenida Constitución), funcionarios y empleados esperaban a Vidal entre cientos de sombrillas y reposeras de uso gratuito. El acto estaba previsto a las 11. Unos quince minutos antes, hacia las 10.45, Arroyo, quien la estaba esperando en la pasarela junto a otros funcionarios, legisladores y periodistas, dijo: "Este no es un lugar digno para un funcionario, soy un hombre grande, no puedo estar al sol, me voy". Y se fue. Habló con tres de sus funcionarios, caminó por la rampa, se subió a una combi y partió.

El acto se demoró. En parte, según explicaron fuentes oficiales, porque hicieron "gestiones" para que Arroyo volviera. Pero Arroyo no volvió. Y unos minutos después, advertidos de lo sucedido, también se fueron de a uno algunos diputados provinciales como Maxi Abad y Guillermo Castello y concejales, entre ellos Vilma Baragiola, un potencial rival de Arroyo en las próximas elecciones. "No se puede ningunear así a un intendente en un acto que es de todos y para privilegiar a un candidato de ella", dijo un legislador que no se quedó a esperar a Vidal.

"Es intendente de Mar del Plata y le molesta el sol, es como si al de Bariloche le fastidiara la nieve", dijeron por su parte fuentes de la gobernación sobre la partida de Arroyo.

El intendente de Cambiemos y la gobernadora Vidal mantienen una relación tensa. El año pasado, en el lanzamiento del Operativo Sol, la mandataria provincial había compartido escenario con el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo , y con el diputado nacional Guillermo Montenegro , oriundo de Mar del Plata y otro potencial contrincante de Arroyo en las próximas elecciones . Había dejado afuera al intendente local. Sin embargo, en el lanzamiento de este año -ayer- Vidal compartió escenario con Arroyo.

El arribo de la gobernadora a la playa pública de la costa casi avenida Constitución fue en medio de un importante operativo de seguridad -con corte de tránsito parcial sobre una de las vías que llevan hacia la ruta 11- y curiosos a distancia prudencial.

Cuando bajaba por la pasarela de madera, Vidal recibió reclamos primero y enseguida insultos, algunos muy subidos de tono, de parte de familiares de las víctimas del pesquero Rigel, que se hundió en alta mar y murieron ocho tripulantes, y del personal del Centro de Formación Profesional 416, que denuncian el cierre del establecimiento.

Vidal avanzó con la recorrida por la playa, saludó al personal, dio un discurso en el que con buen volumen de micrófono pudo disimular los gritos que llegaban desde las alturas del paseo costanero y se retiró sin tomar contacto con los manifestantes ni los medios.

Esa reunión se dio minutos después. Representantes de ambos grupos pudieron expresar sus reclamos a funcionarios de la Secretaría General de gobernación, quienes se comprometieron a trasladar los planteos a la gobernadora.

El año pasado, en el mismo lugar, Vidal había pasado un mal momento cuando guardavidas que reclamaban por puestos de trabajo interceptaron su camioneta cuando intentaba volver hacia la zona céntrica. En aquella oportunidad, la gobernadora se había bajado del vehículo y los había enfrentado. Cara a cara con dirigentes gremiales y trabajadores, la mandataria les había recriminado la forma de la protesta y el efecto que estaban generando en el tránsito.

Cuando Vidal llegó a la Playa del Museo, el intendente Arroyo ya no estaba Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

La gobernadora bonaerense encabezó el acto de reapertura de las playas públicas de Mar del Plata Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi