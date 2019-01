Las 16 apps que hay que eliminar del celular antes de año nuevo

¿Quiere ser mejor persona? Elimine de su celular las aplicaciones que le pesan, le hacen perder tiempo e invaden su privacidad. Fuente: Reuters

Es casi fin de año. Si es como casi todos los demás, planea comenzar 2019 mejorando como persona. Quizás su objetivo es perder peso. O quizás quiera ahorrar dinero o pagar deudas. O quizás su objetivo sea algo más noble, como tratar a otras personas con más respeto.

Esas son todas metas fantásticas. Pero digamos la verdad, van a llevar tiempo y esfuerzo. Y estadísticamente es probable que no lo logre.

La buena noticia es que tiene un dispositivo en su mano que puede usar para comenzar mejor su año nuevo. Y sólo llevará segundos. Hablo de su celular, pero le voy a decir que descargue una app para controlar su estado físico, un planificador financiero o un programa para meditar. No. Estoy hablando de que se tome 60 segundos para borrar algunas aplicaciones que le hacen más mal que bien.

¿Cómo? ¿Que no tiene apps así? Piénselo... y elimine las siguientes apps de su teléfono antes de la medianoche el 31 de diciembre.

Apps que lo deprimen

Los investigadores saben desde hace años que las redes sociales son adictivas, porque nuestro cerebro nos da una dosis de dopamina cada vez que tenemos un nuevo "me gusta", un mensaje o un pedido de amistad. Pero, a pesar de esta calidad de hacernos sentir bien, hay amplias evidencias de que las redes sociales en realidad causan depresión, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes.

La razón de esto es que la gente "edita" mucho la información de su vida cuando se comunica a través de las redes sociales. Eso nos hace creer que la vida de nuestros amigos es mucho más romántica, lograda y mejor en general que la nuestra. Esto lleva a pensar que hay algo mal o algo que falta en su vida y eso puede causar depresión.

Así que deshágase de las apps de redes sociales que pueden hacerlo sentir bien por algunos segundos pero a la larga lo dejan sintiéndose peor. Las peores en este sentido son Facebook, Instagram y Snapchat. Y, como bono extra, deshágase de FaceTune. La naturaleza no quiere que usted se vea como un maniquí desdibujado y la gente no cree que sus amigos que la usan se vean mejor que usted.

Apps que lo rastrean

Todos tenemos acosadores que nos siguen por todas partes. Se llaman aplicaciones y tienen acceso a nuestros datos de ubicación cada vez que quieren ver donde estamos. Si una persona hiciera eso diríamos que es tenebrosa (y probablemente llamaríamos a la policía). Entonces, ¿por qué permitir que lo haga una app?

Las peores son apps como Foursquare y Google Maps. Sí, necesitan conocer su ubicación para funcionar, pero no necesitan acceso continuo a esa información. Por ejemplo, en Google Maps se puede deshabilitar el seguimiento constante. Pero Google tiene una docena de maneras de inducirlo a volver a habilitarlo. Otra app muy usada que rastrea permanentemente su ubicación es GasBuddy y ahora, cosa alarmante, busca más información.

Apps que pretenden proteger su privacidad pero no lo hacen

Es casi 2019 y todos debieran estar usando una VPN (red privada virtual, según sus siglas en inglés) para proteger su privacidad online. Sin embargo, uno recibe lo que paga y si una app dice que ofrece VPN gratis probablemente lo mejor sea dejarla de lado. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que muchas apps de VPN gratuitas entregan su historia de navegación y sus datos a compañías anónimas en China. Y la mayoría de las demás VPN gratuitas venderán sus datos a anunciantes y compañías de minado de datos para ganar dinero.

Una app de VPN gratuita muy popular es Onavo Protect, que es propiedad de Facebook. Si bien la app le permite ocultar su historia privada de navegación a su proveedor de servicios de internet, puede hacer pasar toda su actividad online por los servidores de Facebook, lo que le da acceso a la compañía a los mismos.

Apple se enojó tanto con las maniobras de Onavo Protect de Facebook que obligó a la compañía a sacar la app de su tienda este año (en Android sigue disponible).

En definitiva, hay que usar una app de VPN , pero no una gratis. Vale la pena pagar unos cuantos pesos al mes por tener real privacidad.

Apps que lo convierten a uno en un producto

Recuerde que si usted no paga por una aplicación o un servicio online, probablemente usted no sea el consumidor. En cambio, usted es el producto. Las compañías lo convierten en el producto recogiendo la mayor cantidad de datos sobre usted que sea posible y los empaquetan para venderlos a anunciantes u otra gente que quiere saber sobre usted.

Después de todos los escándalos con datos que hemos visto en 2018, ¿por qué aún permitimos que estas compañías recojan datos sin limitaciones? Las peores compañías en este sentido son Facebook y Google. Eso empieza por las apps de Facebook y Google. Pero también sucede lo mismo con otras. Por ejemplo, el Messenger de Facebook es una de las pocas apps de mensajería que no encriptan sus mensajes si uno no se lo ordena, lo que permite a la compañía leerlos libremente y orientar avisos hacia usted en base a sus conversaciones. Y cuando usa Google Chrome, permite a Google seguir su actividad online.

Apps que le hacen perder el tiempo

Finalmente, 2018 fue el año en que las masas comenzaron a advertir cuánto tiempo dedican a sus celulares. Este año también Google y Apple agregaron recursos para la administración del tiempo a Android e iOS que muestran cuánto tiempo pierde con cualquier app.

Aunque cada persona tiene un conjunto particular de apps en las que pierde demasiado tiempo, hay algunas apps que son comunes a todos. Juegos tales como Fortnite, Candy Crush y Pokémon Go son muy adictivos, así como otras apps en esta lista, incluyendo Facebook, Instagram y Snapchat. Y no olvidemos Tinder, la app de citas que convierte a todos en un commodity disponible. ¿Realmente necesita pasar una hora cada día enterándose de lo que pasa con extraños o comenzaría mejor su nuevo año si dedica más tiempo a mejorar sus relaciones y conexiones existentes?

Traducción de Gabriel Zadunaisky