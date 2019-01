Murió Frank Adonis, uno de los Buenos muchachos de Martin Scorsese

Frank Adonis, un actor que trabajó en varias películas de Scorsese

28 de diciembre de 2018 • 15:21

El actor Frank Adonis murió anteayer en Las Vegas, a los 83 años, luego del deterioro de su salud. En la pantalla grande se lo vio en películas como Toro Salvaje (1980) y El samurai (1999), pero será especialmente recordado por su participación en Buenos muchachos (1990), que dirigió Martin Scorsese .

Había nacido en Brooklyn, Nueva York, el 27 de octubre de 1935, como Frank Testaverde Scioscia. Hizo su debut cinematográfico con un papel sin acreditar, en 1971, en The French Connection. Luego tuvo pequeños papeles en películas como Lucky Luciano, antes de conseguir un lugar en Toro salvaje, Casino y, una década después, Buenos muchachos. También trabajó como guionista y director. Dirigió One Deadly Road (1998) y escribió The Woods Have Eyes, en 2007.

Frank Adonis (el segundo de la izquierda) en una escena de Buenos muchachos

La esposa de Adonis, Denise, fue quien informó acerca de su fallecimiento. También dijo que el actor se estaba sometiendo a diálisis y había usado un respirador durante nueve días. "Lo echaremos de menos. Fue un gran padre y un esposo increíble. Ayudó a todos sus amigos en lo que pudo. Gran escritor, director y actor. Fue mi mejor amigo", agregó la mujer.