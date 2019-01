Alexis y Carlos Mac Allister quieren tener en común un paso futbolístico por Boca

28 de diciembre de 2018 • 13:52

El ex futbolista de Boca Juniors y ex secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister, reconoció hoy que su hijo Alexis, figura de Argentinos Juniors, tiene el "sueño" de vestir la camiseta "xeneize".

"Es mucho dinero. Somos una familia muy agradecida al club, pero el sueño de todo futbolista cuando sale de un equipo como Argentinos es jugar en Boca o en River. El sueño de Alexis es jugar en Boca", explicó el Colorado, quien estuvo en el club de la Ribera desde 1992 (cuando se coronó campeón) hasta 1996.

Alexis Mac Allister, de 20 años, disputó 23 partidos con la camiseta de Argentinos Juniors en 2018 y marcó 5 goles

La intención del nuevo entrenador, Gustavo Alfaro, es sumarlo al plantel en reemplazo del volante colombiano Edwin Cardona, quien se convirtió en flamante refuerzo de Pachuca, de México, en los últimos días.

"Ahora están hablando entre los dirigentes porque Boca lo quiere llevar, pero Argentinos no lo quiere soltar. Nosotros le aconsejamos que no hable con los medios para que no se exponga. Ojalá que la transferencia se haga. Y si no se hace, ojalá que se pueda dialogar con Argentinos para que la institución valore a Alexis un poco más", dijo el ex jugador de la Selección argentina en radio La Red.

Alexis Mac Allister asomaría con el reemplazante de Edwin Cardona en Boca

Justamente la comisión directiva del club de La Paternal insiste con retenerlo hasta el final de la temporada, con el objetivo de sumar puntos para salir de la zona de los bajos promedios. Es que el Bicho marcha último con Patronato de Paraná, ambos con 10 puntos, y como consecuencia está cerca de los cuatro puestos de descenso.

Asimismo, Carlos Mac Allister afirmó que "nunca" tuvieron problemas con los dirigentes y que en Argentinos "siempre" entendieron que son "hinchas de los dos equipos".

"Queremos que la operación sea beneficiosa para las dos instituciones. Alexis está tranquilo. Puede ser un jugador muy importante en el futuro. Pese a ser muy chico, tiene una personalidad muy particular y no le tiene miedo a la pelota. Es un cabeza dura", cerró el ex lateral izquierdo.