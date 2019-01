Nacho Viale se separó de Lucía Pedraza

Tras dos años de noviazgo, Nacho Viale volvió a la soltería Fuente: HOLA - Crédito: Gus hildebrandt, Flor Pagani, Jose Pereyra Lucena

Nacho Viale y Lucía Pedraza terminaron su relación, luego de dos años de noviazgo. Si bien existían rumores de que la pareja estaba atravesando una fuerte crisis, esta mañana fue Lourdes Sánchez quien confirmó la información en Los ángeles de la mañana. "[Nacho Viale] Me dijo que está separado hace un mes", dijo la panelista.

Así, Viale vuelve a la soltería. Al parecer, el nieto de Mirtha Legrand no estaría con ganas de formalizar. Incluso hace unos meses, al ser consultado sobre su noviazgo, aseguró que prefería mantener las casas separadas y que no estaban dentro de sus planes inmediatos ni la convivencia ni en el casamiento. Lo que sí imaginaba era hacer una gran celebración del amor. "Quiero la fiesta, el casamiento en sí no me desvela. Estoy descreído de todas las formalidades, la parte religiosa no me desvela", decía el productor por entonces.

En agosto, surgieron rumores que vinculaban a Viale con Soledad Fandiño. Sin embargo, él mismo se encargó de desmentir el asunto y asegurar que se trataba de "un invento".