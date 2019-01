10 CEOs hacen predicciones de cómo cambiarán los negocios en 2019

Más transparencia, una posible recesión, las tiendas físicas luchan por recuperarse y más Fuente: Archivo

Fast Company SEGUIR Stephanie Vozza SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de diciembre de 2018 • 18:18

¿No sería lindo tener la bola de cristal? También podría dar miedo. Según las búsquedas de Google las historias más difundidas de 2018 tuvieron que ver con huracanes, elecciones y la masacre en Parkland, Florida. Pero la gente también estuvo atenta a cosas buenas como la Copa Mundial, el casamiento real y un premio de la lotería que superó el récord. Nos preguntamos que traerá 2019 para el mundo de los negocios. Estas son predicciones de 10 CEO.

Empezaremos a ver más impacto del #MeToo

Estamos entrando en territorio ignoto ahora, dice Melissa Smith, CEO de WEX Inc., una compañía de pagos tecnológica.

"Con el viento de cola del movimiento #MeToo seguido del mayor número de mujeres incorporada este año a la política en la historia de EE.UU., estamos al borde de un cambio significativo en la manera en que las mujeres viven su vida profesional", dice. "Pensar que la siguiente generación de mujeres, nuestras hijas, realmente podrían llegar al trabajo y ser tratadas desde el primer día como iguales es pasar de un sueño a la realidad".

Las capacidades de liderazgo serán puestas a prueba

Los líderes serán puestos a prueba en los próximos años y tendrán que saber adaptarse cuando los tiempos no les sean favorables, dice F. Scott Moody, CEO de K4Connect, un proveedor de soluciones tecnológicas para adultos mayores y personas con discapacidades.

"En los últimos 10 años hemos estado viviendo un fuerte ascenso económico y creo que vamos rumbo a condiciones económicas más desafiantes en un futuro no muy distante", dice. "Muchos líderes hoy no han sido probados en una baja, sea la caída de 2007, el 9/11, la implosión de las punto.com, o muchas otras que precedieron a esos tiempos. Nunca es fácil ser líder, pero es mucho más difícil cuando la marea no viene a favor".

El nuevo ambiente comercial afectará los negocios

Con los nuevos aranceles y la incertidumbre que continuará en torno a los futuros desarrollos comerciales, las compañías tendrán que reevaluar sus cadenas de producción para evaluar el costo y el precio de sus productos, dice Beth Gerstein, CEO de Brilliant Earth, proveedora de joyas de origen ético.

"Este cambio va en beneficio de compañías que tienen una presencia local mayor en su producción y en su capacidad de manufactura" dice. "Para las empresas que dependen de productos y proveedores extranjeros será vital en el próximo año iniciar conversaciones proactivas con los vendedores para negociar y asegurar acuerdos favorables a largo plazo con contratistas fuera del país".

Vamos a enfrentar diferencias culturales en las prácticas de negocios

El trabajo a distancia está en su punto más alto en EE.UU. y en todo el mundo y las proyecciones de crecimiento son astronómicas, dice Taso Du Val, CEO de TopTal, una red global de talento.

"Esto puede sonar maravillosa y puede consideradrse así en la mayoría de los casos. Sin embargo, conectar la "mentalidad de ocho semanas de vacaciones cuando se trabaja con individuos en Croacia' con la mentalidad de 'todo lo que hacemos es trabajar para ganar' de los estadounidenses puede provocar choques extremos en algunos momentos" dice. "El manejo fino de la fusión de estas dos culturas es un proceso que probablemente lleve varios años en resolverse realmente. En 2019 veremos a los líderes empresarios comenzando a centrarse más en los beneficios tanto de cambios culturales como en como fusionar ambas cosas".

La confianza y la transparencia son lo más importante

El mercado se realineará como resultado de la importancia y el valor de la confianza de los clientes, dice Andrew Rubin, CEO y fundador de Illumio, un proveedor de ciber seguridad.

"Hemos visto lo que sucede a una compañía o marca cuando no protege la confianza del cliente" dice. "Proteger datos es importante, pero el cuadro más amplio es el de la confianza. Lleva 20 años crear una reputación y cinco minutos destruirla. La confianza se está convirtiendo en tema y tendencia principal en la mente de todo miembro de directorio y para todo CEO hacia adelante. No es un momento ni un destello. La conciencia y la transparencia corporativa será un elemento fundacional entre las compañías y los consumidores".

La marihuana tendrá marca

"2019 será el año en que los dispensarios de mariguana proveerán no sólo la yerba sino el ambiente y la experiencia" dice Pat McBrfide, fundador y CEO de la McBride Company, una firma de diseño para el sector de la hospitalidad y el ocio.

Se está creando en torno a la mariguana una cultura en la que los clientes buscarán dispensarios que sean destinos. Los consumidores buscarán "productos fascinantes, información y ambientes interesantes", dice. "Es cierto que algunos clientes de mariguana simplemente querrán una tienda que venda el producto empaquetado como en una tienda de bebidas alcohólicas. Otros disfrutarán del proceso de descubrimiento en la búsqueda de productos únicos y el aprendizaje sobre diversas variantes de mariguana en un ambiente interesante, como en el caso de las vinerías Napa Valley".

Las experiencias cambian la apariencia del comercio minorista

Los consumidores seguirán valorando la conexión y la experiencia y los minoristas inteligentes re-imaginarán maneras de convertir las transacciones en experiencias inmersivas y enriquecedoras que celebran el descubrimiento, la exploración y el aprendizaje, dice Christine Barone, CEO de True Food Kitchen, una cadena de comida orgánica al paso.

"Al impactar la tecnología casi todos los aspectos de la vida de la gente y continuar reemplazando las interacciones más personales, los minorista deben encontrar maneras de transformar las transacciones en experiencias inesperadas y las tiendas en centros de enriquecimiento y en lugares en los que la gente quiera participar y conectarse" dice. "Estas experiencias ricas serán los motivadores principales y los factores que decidirán que cadenas se harán populares".

Se impondrá la diversidad

En 2018 California se convirtió en el primer estado en requerir que las compañías que cotizan en bolsa y que tienen sede aquí tengan al menos una mujer en su directorio y esto es un indicio de lo que está por delante, dice Fred Stevens-Smith, cofundador y CEO de Rainforest QA, una compañía que asegura la calidad del software.

"Al continuar la tendencia largamente postergada a la igualdad de género y racial, el estado intervendrá cada vez más para legislar el cambio", dice. Como sucede a menudo con la regulación estatal esto probablemente tenga consecuencias no buscadas, lo que hace difícil predecir si esto será algo netamente positivo".

Las cadenas minoristas de tiendas de ladrillo lucharán por recuperarse

Si bien la última década ha visto un gran avance del comercio electrónico y la inversión online, a la gente le sigue encantando ir a tiendas físicas y en 2019 verán más marcas concentrar su atención en lugares físicos, dice Tom Buiocchi, CEO de ServiceChannel, una plataforma de administración de instalaciones.

"Vimos indicios de esto en 2018 con marcas como Nike inaugurando tiendas experimentales y Dunkin' Donuts invirtiendo US$ 100 millones para dar mejor soporte a los pedidos móviles y el retiro de compras en las tiendas" dice, agregando que nativos digitales como Allbirds, Casper, Warby Parker y Everlane están acelerando el cambio abriendo tiendas permanentes para atraer nuevos clientes. "La calle se está volviendo un lugar interesante nuevamente y 2019 verá una aceleración en la inversión en el renacimiento del comercio minorista".

"Ético de datos" se volverá una cosa

2019 será el año en que las compañías contraten un "ético de datos" dice Gil Elbaz, CEO de Factual, un proveedor de datos de locación.

"Al tomarse cada vez más decisiones usando IA, los equipos armados para construir, probar y enseñar ese software también están creciendo" dice. "Cuanto más inteligentes se vuelven estos sistemas, tanto más importante es que sean diseñados teniendo presentes las necesidades y el respeto por la humanidad. Es difícil si es que no imposible programar una máquina para entender la ética humana".

Las compañías resolverán esto contratando un ético de datos. "La tecnología es responsable por tomar una decisión, pero los pasos que dé para hacerlo estarán determinados por científicos de datos que programen teniendo en cuenta la ética humana" dice Elbaz.

Traducción de Gabriel Zadunaisky