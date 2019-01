This is Us, la excelente postelenovela que protagonizan Mandy Moore y Milo Ventimiglia Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza FOX

No es inusual sentirse apabullado por la creciente oferta de series : 2018 marcó un nuevo pico creativo con decenas de títulos que estuvieron en boca de todos y que lograron emocionar, hacer reír y conmover. Sin embargo es difícil seguir el ritmo de tantas producciones y en ocasiones nos perdemos propuestas valiosas y de gran calidad. Por suerte las plataformas de streaming y de video on demand nos permiten ponernos al día de un tirón. Aquí elegimos tres títulos que quizá no fueron tan populares como la biopic de Luis Miguel ni generaron tantos comentarios como La Casa de Papel, pero que se pueden disfrutar antes de que el año se despida.

This Is Us

Sin dragones, zombies ni escenas polémicas, un pequeño drama familiar con una vuelta de tuerca se consolidó en este año como un programa que supo encontrar a su audiencia sin necesidad de escándalos ni golpes bajos. This Is Us sigue la vida de una familia formada por Rebecca ( Mandy Moore ), Jack ( Milo Ventimiglia ), Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) y Randall (Sterling K. Brown) a lo largo del tiempo. Aunque el relato no es lineal y algunas situaciones son inesperadas, la ficción se las arregla para atraer incluso a aquellos que jamás hubiesen visto una serie así. Y no hay manera de no llorar a mares en cada uno de los episodios, aunque eso no frene las ganas de ver qué sigue. Las primeras dos temporadas de This Is Us, que emite episodios regularmente por Fox Life, se pueden ver por la app de Fox y por Flow.

The Good Place

Muy lejos de lo que los más memoriosos recuerden en Camino al cielo o la local Regalo del cielo, The Good Place se pregunta por la vida en el más allá pero sin solemnidad ni carga dramática. En el primer episodio, Eleanor Shellstrop ( Kristen Bell ) muere y llega a "el lugar bueno", al que se supone que arriban aquellos que se han comportado bien a lo largo de su vida. pero ella está segura de que hubo un error y que, en realidad, merecía estar en el "lugar malo". Pero decide seguir la corriente e interactuar con una serie de personajes tan insólitos como divertidos, incluyendo al gran Ted Danson . Y, a pesar de ser una comedia, habrá giros inesperados en guión y temáticas filosóficas muy profundas que jamás la vuelven solemne. Las dos primeras temporadas de The Good Place se pueden ver por Netflix.

Succession

Cuando HBO anunció que en 2018 no habría episodios de Game of Thrones, las redes sociales estallaron de indignación y repudio. Y quedó huérfano el horario de las noches de los domingos, en donde millones se habían acostumbrado a ver las peleas por Westeros. En ese espacio HBO decidió poner Succession, una contracara de la megaproducción inspirada en los libros de George R.R. Martin, pero también un inesperado complemento ya que toca temáticas similares: peleas y discusiones familiares por el poder. Pero, en este caso, se trata de un multimedio estadounidense de televisión y entretenimiento que está a cargo de un patriarca tan cabeza dura como inteligente y que debe pasarle el mando a sus hijos, a pesar de que no confía en ellos. Rápida, inteligente y llena de sorpresas, Succession es posiblemente la gran serie que pocos están viendo. La primera temporada de Succession se puede disfrutar en HBO GO o en Flow.