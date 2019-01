Habló una eminencia del género: ¿qué dijo Stephen King sobre Bird Box?

Bird Box - Trailer - Fuente: YouTube 02:59

29 de diciembre de 2018

Seguramente uno de los estrenos más comentados de este fin de 2018, es Bird Box, el largometraje de Netflix protagonizado por Sandra Bullock . La película cuenta cómo una madre hace lo imposible por sobrevivir en medio de una nueva realidad dominada por el caos. Y como suele suceder, las redes sociales se convirtieron en el ring desde el cual se alzaron voces a favor y en contra. Con genuino entusiasmo o marcada virulencia, la opiniones chocaron y el debate alrededor de este film de terror se apoderó de la web. Y en medio de millones de voces anónimas, Stephen King emitió su veredicto.

El maestro del terror, responsable de obras ineludibles como El resplandor o IT, se mostró muy a favor del film y llamó a no prestarle atención a críticas prejuiciosas. En su cuenta de Twitter, el escritor manifestó: "Estoy absolutamente fascinado por Bird Box (Netflix). No hagan caso a las críticas tibias, que en parte son producto de esa mirada ambigua hacia la plataforma streaming como oposición a los estrenos en salas de cine".

En un segundo tweet agregó: "Uno podría decir que los críticos sufren del temido PN: Prejuicio a Netfllix". De esa forma el autor no solo muestra su emoción ante la película dirigida por Susanne Bier, sino que incluso se metió de lleno en la polémica sobre qué tan cinematográficos son los estrenos lanzados a través de la plataforma streaming. Claro que desde su punto de vista, King está más interesado por el valor narrativo del film, que por el lugar en donde se proyecta.