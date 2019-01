La dirigente seguirá cumpliendo la prisión preventiva en ese lugar, tras la solicitud presentada por sus abogados Fuente: Télam - Crédito: Archivo

El Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy concedió hoy el traslado de Milagro Sala a su domicilio del barrio Cuyaya, en la capital provincial, a pesar de la advertencia de "riesgo de fuga" emitida por parte del Ministerio Público de la Acusación de la provincia -MPA-.

Ahora, la dirigente seguirá cumpliendo la prisión preventiva en ese domicilio, tras la solicitud presentada por sus abogados, informaron fuentes judiciales.

Milagro Sala vuelve a su casa en Cuyaya - Fuente: Jujuy Al Momento 01:24

Video

La disposición se cumplió poco antes de las 9 de esta mañana e incluye la ausencia de las "restricciones" que se le había impuesto, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dijeron allegados a Sala.

"Dudaba cuando me enteré del traslado, porque la semana pasada me habían ido a buscar y después me dijeron que se suspendía. Esto es una pequeña luz de esperanza para empezar a creer en la Justicia", dijo hoy Sala en una entrevista con el medio La García.

El Ministerio Público de la Acusación de la provincia había rechazado días atrás el pedido. "Sala tiene dos pedidos de condena que sumarían una gran cantidad de años de prisión. Esa expectativa de aplicación de una pena tan elevada, hace altamente presumible que pueda darse a la fuga sin más del domicilio del barrio Cuyaya", dijo el MPA.

"Además, la ubicación del domicilio imposibilitaría un despliegue de seguridad adecuado para prevenir una eventual fuga de la imputada", agregó.

Un informe de Gendarmería también desaconsejó el traslado.

Sala cumplía prisión preventiva en su casa del dique La Ciénaga. Está imputada por fraude de la administración pública, asociación ilícita y extorsión, en la causa conocida como "Pibes Villeros". La Fiscalía pidió una pena de 22 años.

La dirigente fue recientemente absuelta en la causa denominada "Balacera de Azopardo", donde estaba acusada de tentativa de homicidio. Se investigó un enfrentamiento entre sectores de la barra brava de Gimnasia y Esgrima de Jujuy ocurrido en 2007.

Con información de agencia Télam