Ignacio Serricchio, el ascendente actor argentino que se destaca en La mula

Serricchio, en Hollywood

De Lanús Este a Los Ángeles. Después de una vida nómade con su familia, que decidió emigrar de la Argentina a Ciudad de México en la década del 90, Ignacio Serricchio encontró su lugar en el mundo en California, el lugar en el que puede ejercitar su soñada vocación de actor.

A los 36 años, Serricchio alcanzó de la mano de Clint Eastwood su papel más destacado en Hollywood. Interpreta en La mula a Julio, un integrante de peso del cartel mexicano para el que trabaja como correo el personaje de Eastwood y es obligado por su jefe (Andy García) a vigilarlo de cerca. A partir de ese momento, el actor argentino se transforma en una de las figuras centrales de la película que se estrena el próximo jueves.

Muchos lo descubrirán en esta película por primera vez. Otros, en cambio, ya lo identifican como el protagonista de El recluso, remake estadounidense de El marginal, disponible desde este mes en Netflix. También participa del elenco estable de otra serie producida por el gigante del streaming, la nueva versión de Perdidos en el espacio.

Serricchio le contó a The Hollywood Reporter que durante una jornada de rodaje de La mula, esperaba dentro de un auto la orden para ponerse a trabajar cuando vio a Eastwood interrumpir el rodaje y caminar hacia él. "Pensé que iba a darme una instrucción, pero me miró y me dijo: '¡No puedo creer que ustedes hayan perdido 3 a 0 con Croacia en el Mundial!'. Y así como vino se fue. Amo la manera en que ese hombre me hizo una broma".

Serricchio solo tiene palabras elogiosas para el trabajo de Eastwood en el set. "Sin palabras te dice que no te preocupes por tu ego y mucho menos te preocupes por la cámara o la toma. Te lleva a que te concentres en la historia y en los personajes. Eso es lo único que interesa. Muchos directores jóvenes quieren que te concentres en la toma mientras ignoran por completo la escena y todo la que lo rodea. Hoy, cualquier película puede llegar a tener efectos especiales impresionantes, pero muchas veces te llevan a que le prestes atención solamente a eso y olvides la historia que está detrás. Eastwood hace todo lo contrario. Lo que más le interesa es contar una historia".