El joven de 20 años ocupa una posición de privilegio en el ranking viral de la famosa plataforma de música Crédito: Mono Gómez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de diciembre de 2018 • 18:13

Ya se había consagrado como el artista argentino con más reproducciones en Spotify, pero ahora Paulo Londra sumó otro logro: "Adán y Eva", uno de sus hits, se convirtió en uno de los temas más escuchados en todo el planeta.

El último single del artista cordobés de apenas 20 años ocupa el puesto número once en el ranking global del servicio de música online, con 2.427.992 de reproducciones. Dentro de las diez primeras posiciones sólo figuran dos temas en castellano, "Taki Taki" de DJ Snake, Ozuna, Cardi B y Selena Gomez y "MIA", de Bad Bunny y Drake. El primero puesto quedó en manos de Ariana Grande y su hit "Thank you, Next", con más de 4 millones de reproducciones.

Paulo Londra, en el Top 50 Global de Spotify Crédito: Spotify.com

Hace algunas semanas, se anunciaba que Londra llegaba al final de 2018 como el artista argentino más escuchado en el mundo en Spotify, ocupando el puesto número 131 del ranking global. El joven artista forma parte de esa plataforma desde hace apenas un año, con tan solo con 13 temas.

El éxito repentino del joven cordobés va de la mano con la explosión del trap latino, un subgénero del hip hop con raíces en el sur de los Estados Unidos que viene eclipsando al reggaetón en países hispanoparlantes.

Sus principales exponentes son los puertorriqueños Bad Bunny y Anuel AA. En la Argentina, artistas como Paulo Londra, Duki, Khea y Cazzu son algunos de los más escuchados.

Londra, de hecho, trabajó con un productor de Bad Bunny y recibió elogios de J Balvin en Instagram cuando apenas comenzaba su carrera. Se abrió paso como freestyler en batallas de plaza y se mantiene fiel a su estilo, sin hablar sobre drogas ni armas, ni tampoco denigrando a las mujeres en sus canciones. "No necesito insultarte para dejarte sin palabras", afirmó hace un tiempo en una entrevista a la revista Rolling Stone.