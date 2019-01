Crédito: Twitter

Claudio Mauri SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de diciembre de 2018 • 18:34

Se acabó la serie de siete triunfos consecutivos de Leeds , que de igual manera conserva el primer puesto del Championship por la derrota del escolta Norwich. En Elland Road, ante 35.000 espectadores, el equipo de Marcelo Bielsa perdió 2-0 ante Hull. Fue un dominio estéril el del Leeds: 73 por ciento de posesión, 22 remates al arco contra 9 del rival, 569 pases frente a 230. "Nuestro rendimiento no fue muy diferente al de otros partidos. Dominamos el juego. Por lo general, tenemos tres oportunidades de gol por cada una del rival. Tal vez nos faltaron mejores remates de media distancia", fue el análisis de Bielsa.

Tras la segunda fecha de la segunda rueda, Leeds mantiene los tres puntos de ventaja sobre Norwich, que ganaba 3-2 y perdió 4-3 en los últimos tres minutos contra Derby County. El fútbol inglés no para en las Fiestas. El 1° de enero, Leeds visitará a Nottingham Forest (10° en las posiciones). Será el cuarto encuentro en nueve días. "Hasta ahora, la respuesta física es positiva. De todas maneras, este cuarto partido será el pico de exigencia", analizó el DT rosarino. Los dos primeros ascienden y del tercero al sexto se disputará una Liguilla por un lugar más en la Premier League.

Pasaron 19 partidos para que Leeds no marcara un gol. La última vez había sido el 31 de agosto, en un 0-0 con Middlesbrough. Sobre la falta de eficacia ante un adversario al que en la primera rueda le había ganado 1-0, Bielsa explicó: "Tuvimos que atacar en espacios reducidos, ocupados por ocho jugadores y el arquero. No pudimos crear peligro en proporción a nuestro control del juego y el esfuerzo que hicimos. La resolución debió ser más rápida. Hull encontró campo despejado para contraatacar. Igual no me pareció que el equipo rival fuera mezquino; cuando recuperaba la pelota, intentaba jugarla".

La caída -cuarta en el torneo- frena un poco el entusiasmo de los hinchas con un equipo que en los dos cotejos anteriores había triunfado con goles en el descuento. En plena euforia de los días anteriores, Bielsa mantuvo los pies sobre la tierra, alertó sobre las dificultades para ganar cada y que cualquier rival, independientemente de la posición que ocupe, puede dar la sorpresa. "Esta Liga es muy intensa y hay una similitud entre los rendimientos de los equipos", remarcó en la última conferencia de prensa. El Championship es largo, quedan 21 fechas. Lo único que parece asegurado son el suspenso y las emociones. "Todas nuestras expectativas están puestas en conseguir un resultado positivo el martes", fue el cierre de Bielsa en la conrferencia.