El caso se suma a los que vienen denunciando las actrices más importantes de Hollywood

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de diciembre de 2018 • 19:39

Muchas de las actrices hollywoodenses que alzaron sus voces dentro de los movimientos MeToo y Time's Up dejaron en claro que el abuso de poder ejercido por los hombres de la industria no se circunscribía solamente a los malos tratos. Las grandes diferencias salariales entre los astros masculinos y las estrellas femeninas se convirtió, con el correr de los meses, en uno de los reclamos de aquel colectivo. Sin embargo, nada parece haber cambiado.

Según informó el sitio TMZ, Dwayne "La Roca" Johnson recibirá 13 millones de dólares más que su compañera de rubro, Emily Blunt , por protagonizar la película Jungle Cruise, de Disney.

El luchador percibirá un total de 22 millones de dólares por ponerse en la piel de Frank mientras que la talentosa actriz, que interpretará a Lily, se alzará con 9 millones. Lo curioso es que Blunt viene de protagonizar El regreso de Mary Poppins, una de las últimas grandes apuestas de Disney, pero aún no fue "reconocida" como una estrella del nivel del exluchador.

La buena racha de Dwayne en cuestión de recaudación lo llevó a ocupar el segundo puesto en el ranking de actores mejor pagos de Hollywood. Sus ganancias totales en 2018 llegaron a los 124 millones, apenas por detrás de Daniel Craig , el mejor posicionado, según Forbes. La misma publicación ubica a "La Roca" en el puesto número cinco de la lista de los 100 artistas que más recaudaron.

Ya en abril de este año, con el rotundo suceso que supuso el #MeToo , las actrices comenzaron a visibilizar estas diferencias que, salvo excepciones, no eran conocidas por el gran público. Uno de los primeros escándalos del año en materia de disparidad puso a la serie The Crown en el centro del conflicto. Es que, Claire Foy , la protagonista indiscutida de las dos primeras temporadas, cobraba sustancialmente menos que Matt Smith , el actor que encarnaba a su marido, el príncipe Felipe.

En 2014, varios años antes de que estallara el escándalo que llevó a Harvey Weinsten a la cárcel , una de las actrices estadounidenses más populares y respetadas ya se había referido al tema sin medias tintas. Fiel a su estilo, Jennifer Lawrence le contó lo que sintió cuando tras un hackeo se dieron a conocer las cifras que cobraron los actores de Escándalo Americano.

Primero lo hizo a través de una carta abierta y luego le dijo a la prensa: "Me enoja la injusticia y la desigualdad. Y no es algo que suceda sólo en la industria del cine: hay un 21 por ciento de diferencia de salario entre hombres y mujeres en los Estados Unidos, en casi todos los campos. No creo que haya solo un motivo. Creo que, por un lado, si puedes salirte con la tuya pagándole menos a alguien, lo hacés. Y luego podés irte por el lado filosófico y decir: '¿Por qué nos dan tanto miedo las mujeres?".

Una situación similar padeció Michelle Williams , quien gozó de un mayor protagonismo que Mark Wahlberg en Todo el dinero del mundo, pero cobró mucho menos que él. La situación salió a la luz cuando el equipo debió rodar nuevamente todas las escenas en las que se encontraba Kevin Spacey, luego de que debido a las denuncias por abuso sexual en su contra se decidiera "borrarlo" del corte final. Por ese "trabajo de último momento", Wahlberg cobró 1.5 millones de dólares, mientras que Williams recibió la irrisoria suma de 1000 dólares.

En total, él había cobrado 5 millones y ella 625 mil dólares por protagonizar. Gracias a la presión mediática, el actor decidió en aquel momento donar su cachet a la iniciativa Time's Up.