Gustavo Grobocopatel: "El gran desafío es cómo se reactiva la economía"

Gustavo Grobocopatel, presidente del grupo agroindustrial Los Grobo, cree que las expectativas para el 2019 son mejores y que el campo volverá a aportar, tras la sequía del año pasado, "un gran volumen de exportaciones". Destaca, no obstante, que la rentabilidad es baja en un negocio que tiene alto riesgo (de clima, por ejemplo) y volatilidad (precios, entre otros factores). Agrega que "el gran desafío" para la Argentina pasará por cómo reactivar la economía y, de cara a las elecciones presidenciales, sostiene que el debate tendría que pasar tanto por consolidar la vida institucional y trabajar sobre la calidad del Estado como, vuelve a insistir, hacer que la economía crezca. Estos conceptos brindó a LA NACION.

-¿Qué balance hace sobre lo que fue 2018 para el agro y qué expectativas tiene para 2019?

-El 2018 fue un año de grandes contrastes y decepciones. Comenzó con una de las mayores sequías del siglo y finaliza con muy buena provisión de lluvias, con expectativas iniciales de inflación y tipo de cambio sustancialmente diferentes a las que finalmente se dieron, con altas tasas de interés y baja disponibilidad de crédito que dificultó la financiación de las empresas y, finalmente, con el aumento de los impuestos a las exportaciones que crean muchas dificultades, especialmente en las economías regionales y productos de nicho que estaban comenzando a crecer.

Todo esto en el marco de la guerra entre China y los Estados Unidos , que agrega mayor volatilidad y menor certeza a los mercados y el aumento de tasas en EE.UU., que actuó como una aspiradora en los flujos de capital. Entre otras cosas, estas variables determinaron el fin del gradualismo y la necesidad de reformas mucho más rápidas y profundas que las que inicialmente se previeron.

Es decir, mucha inestabilidad internacional para un país que no solo no las absorbe y modera, sino que las amplifica.

Las expectativas del 2019 son mejores. Creo que el sector agropecuario aportará nuevamente un gran volumen de exportaciones, lo mismo el sector energético y el turismo mejorará su balance externo. La reducción del déficit fiscal aliviará la necesidad de financiamiento, pero el gran desafío pasará por cómo se reactiva la economía, especialmente el consumo interno que ha sido muy castigado. Debemos encontrar un equilibrio entre exportaciones, consumo interno e inversiones, si no podemos balancear estas relaciones para que actúen con sinergismo, todo será poco sustentable en el tiempo. Creo que el ajuste debería darse en mayor medida por el crecimiento de la economía más que por la reducción de gastos, aunque este desafío es ineludible y es un esfuerzo que debemos hacer todos.

-Dólar, inflación, tasas, ¿qué espera ocurra con esos indicadores que tienen impacto sobre el sector?

-No tengo mucho conocimiento sobre cómo prever estas variables y, además, veo que los economistas tampoco. Espero que todo baje y mucho. Salvo el dólar, que debe seguir a la inflación para no incubar nuevos viejos problemas

-¿Cómo está hoy el negocio de producir en el campo?

-La rentabilidad es baja para un negocio de alto riesgo y volatilidad. Hay que ser excelente en lo tecnológico para tener las mayores productividades, en la gestión financiera y la gestión del riesgo. Cualquier falla significa pérdida de patrimonio y de resultados. En una situación normal, el sector debería generar los resultados para aumentar el uso de tecnología y la producción y para hacer inversiones en procesamiento de los mismos. En el interior deberían florecer proyectos industriales y de desarrollo de servicios que aumenten la empleabilidad y la calidad de vida. El campo del futuro será sustancialmente diferente a lo que vemos hoy y hay que prepararse para liderar esas transformaciones. Por ahora estamos distraídos en defendernos y en el corto plazo.

-¿Hay inversores nuevos en la actividad?

-Hay que poner la respuesta en un marco. Los productores, todos los años, deciden invertir en sembrar. Esta es una decisión de aproximadamente 25.000 millones de dólares de inversión todos los años. Nos falta inversiones en el aumento del procesamiento de materias primas y en la llegada a mercados globales en forma más diversa y profunda y, especialmente, en I+D que nos conduzca hacia los agronegocios del conocimiento. Esa falta de inversión es la consecuencia de no poder mirar el largo plazo para resolver los problemas inmediatos.

También pensamos que las inversiones externas en activos deberían ser mayores. Hoy los activos argentinos están baratos y no es raro suponer que vendrán inversiones en los próximos años por ese motivo. Yo hubiera preferido que el motivo sea otro, pero la realidad es esta. En el caso de Los Grobo hemos sido una de las pocas empresas en recibir inversores externos de altísima calidad como Victoria Capital Partners, IFC (Corporación Financiera Internacional), FMO (Banco de Desarrollo de Holanda) y Utimco (fondo de la Universidad de Texas). Si bien esto es motivo de orgullo en lo personal, me preocupa que no haya decenas de estas inversiones

-¿Cómo cree va a ser el voto del campo en las elecciones presidenciales? ¿Habrá respaldo al Gobierno como en 2015?

-No lo sé, apenas puedo hablar por mí mismo. Creo que el debate del 2019 debería tener dos ejes. El primero, consolidar el desarrollo institucional, cómo ser más república y más democracia, un Estado de calidad, creador de bienes públicos, cómo escucharnos más y cómo tener capacidad de aprender y cambiar a tiempo. El segundo, cómo hacer que la economía crezca. Si hay crecimiento hay menos pobreza y más inclusión, hay más empleo y empleabilidad, hay progreso. No podemos seguir administrando pobreza mientras las empresas se debilitan o mueren.