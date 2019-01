De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 30 de diciembre de 2018

Carta de la semana

Los argentinos y 2019

Frente el pesimismo que observo en los análisis y las proyecciones que se publican sobre el año que está a punto de comenzar, me pregunto cómo se plantea encararlo cada uno de nosotros a nivel personal. ¿Tiraremos la toalla desde el vamos, sin siquiera haberlo empezado a transitar? Muy por el contrario, y sin negar las dificultades, invito a levantar la mirada, reemplazando la desazón y la queja -que nada arreglan- por dar lo mejor de nosotros mismos en los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos, para así construir, con la suma de esfuerzos, un 2019 mejor.

Francisco Agote

DNI 20.430.573

Desafío por delante

Para los argentinos, 2019 plantea una gran incertidumbre. Terminamos el año con una inflación desbordada, el dólar con un aumento en pesos del 108%, las inversiones paradas y las expectativas sociales de mejorar postergadas sin fecha fija. Y todo esto en medio de una puja electoral para elegir presidente el próximo año. En estas Fiestas, todos deseamos de corazón, un feliz y próspero 2019, pero deberán ocurrir varias cosas para que ello suceda. El Gobierno tendrá que mantener la austeridad en sus gastos y cada uno de sus integrantes hacer un verdadero sacrificio y esfuerzo personal. También pidamos a los que nos representan que no prometan lo que no se puede cumplir y que encaren de una vez por todas las verdaderas políticas de Estado que garanticen la educación, la seguridad, la igualdad de oportunidades. Los sufridos ciudadanos de este país no podemos exigir menos. Nosotros mismos no debemos equivocarnos cuando tengamos que votar ni olvidar a los que nos llevaron hasta esta crisis terminal: gobernaron más de una década y hoy se deshacen en acusaciones y críticas sin hacerse cargo del desastre que nos dejaron.

Con inocencia, hemos creído en estos 35 años de democracia a todos los que nos prometieron un país que todavía no es. Debemos ser conscientes del desafío que tenemos por delante. Ojalá estemos a la altura.

¡Feliz Año Nuevo!

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Renta financiera

¿Qué ocurriría si hoy la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidiera que el campeón de la liga de este año fuera el que menos puntos ha obtenido en 2018? Con seguridad que, además del escándalo que se produciría, no habría otra forma de definir le decisión con una palabra: trampa. Exactamente es lo que el Gobierno hará a todos los cándidos que al comenzar el año -y siguiendo las expectativas de recuperación económica alentadas por el Ejecutivo- no se "pasaron" al dólar y mantuvieron sus ahorros en pesos en plazos fijos o bonos con el objetivo de mantener al menos buena parte de su valor en un año de alta inflación. No se trata de quienes se dedicaron a la especulación, sino a los simples ahorristas de depósitos. Ahora parece que la irritante suma fijada como base de ganancias fuera un despropósito. Obviamente, la pérdida de confianza se agudizará y el billete estadounidense será la principal moneda de ahorro.

Jorge Luis Cignani

cignani@fibertel.com.ar

La economía china

Deng Xiaoping hace 40 años decidió integrar a la República Popular China al capitalismo, teniendo en la inversión extranjera -sin tantos pruritos ni trabas burocráticas propias de la filosofía comunista- un vector importante en una economía que no para de crecer 9,9% anual. Su desarrollo básicamente se orientó a una tecnología decisiva como lo es la inteligencia artificial, amén de las capacidades de emprendimiento del pueblo chino, y con varios siglos de ventaja sobre Occidente. Su pujanza se basa en un pueblo metódico, respetuoso y creativo en su mayoría. Prueba de ello es que 24 millones de empresas han sido creadas en cinco años. Ahora son la locomotora del mundo. Deng, cuando era la mano derecha de Mao Tsé-tung, estimuló el potencial de su gente con resultados extraordinarios. Otro precursor del masterplan fue Xi Jinping. Las high-tech chinas, con Huawei a la cabeza, inundarán el mercado con cientos de millones de smartphones 5G para 2021. Evidentemente una economía popular que se reconvirtió al capitalismo, con resultados y estándares de vida envidiables para nosotros, que seguimos con la mitad de la población viviendo de la otra mitad y exigiendo nuevos planes de asistencia social. De trabajar, ni hablar, y de crear, mucho menos.

Es la diferencia entre progresar y vivir paralizados por un Estado y por dirigentes que siguen predicando la igualdad nivelando para abajo, por incapacidad intelectual. Nosotros permanecemos anclados en el pasado.

Roberto Rubén Sánchez

DNI 8.634.022

Vacaciones

El lector Alejandro Fabián Spivak hizo referencia en su carta, en la que cita a Mirtha Legrand, quien sugirió que el presidente Macri no se tome vacaciones. En mi opinión, haya hecho bien o mal su gestión, se las tiene bien merecidas. En otro matutino se detalla que desde Cumelén el Presidente trabaja para el ordenamiento de los vices, tanto en la Nación, en la provincia como en la Capital. Más allá de todos los problemas de Estado que le pueden estar llegando, como la salida de Iguacel y su reemplazo por Lopetegui, el futuro de Quintana y el cúmulo de temas del cual no se puede alejar, a pesar de que los equipos funcionan como tal. Yo quiero un presidente descansado, que vaya a Brasil el 16 a ver a Bolsonaro y que cuide su salud en todo sentido.

Juan Peralta Ramos

DNI 4.394.947

Casos de hantavirus

Leo en LA NACION que siguen dándose casos de hantavirus en Chubut. Sin embargo, esta triste noticia no se difunde como se debería. Tengo entendido que también en la ciudad de Orán, provincia de Salta, se dan casos frecuentemente. Mi hijo, después de cuatro días de internación en un sanatorio de San Isidro, murió sin diagnóstico. Solo dos días después de su fallecimiento nos avisaron que había tenido hantavirus. Ni siquiera se tuvo una sospecha, aun cuando sabían que 15 días antes había estado en Santiago de Chile, país donde ese virus es muy común. Evidentemente el desconocimiento es total, dado que no se hacen a nivel nacional campañas de prevención y concientización que salvarían muchísimas vidas.

María Lía Campos

DNI 6.640.848

Memoria

Yo lo viví como ciudadano sin pertenencia partidaria alguna. No me lo contaron. ¿Saben los señores peronistas que Perón dilapidó demagógicamente todas las reservas del Banco Central? ¿Que convivió con una menor de 14 años? ¿Que facilitó el ingreso de los nazis que huían de Alemania tras perder la guerra? ¿Que cambió a buenos profesores por los principiantes llamados "flor de ceibo"? ¿Que creó la Sección Especial de Policía para perseguir y torturar opositores? ¿Que favoreció la creación de sindicatos (utilizando leyes socialistas archivadas en el Congreso) para después manipularlos para su propia conveniencia? ¿Que menoscabó a la Justicia? ¿Que manejó al Congreso partidario a su arbitrio? ¿Que creó a los Montoneros para después echarlos de la Plaza? ¿Que nos legó a Isabelita y al Brujo López Rega con la Triple A incluida? ¿Que expropió el diario La Prensa a sus legítimos dueños? ¿Que no respetó la libertad de expresión oral y escrita? ¿Que mandó incendiar iglesias, el Jockey Club y La Vanguardia?

Si los políticos que padecen de sordera mercenaria no quieren escuchar, que escuche el pueblo este mensaje: para tener futuro hay que tener memoria.

José E. Teitelbaum

joseteitelbaum@gmail.com

Gracias, Tute

Termina el año y no quiero dejar de agradecerle a Tute la alegría que me brinda a diario a través de su inteligente humor, sus oportunos y breves diálogos, a veces insólitos, pero que siempre reflejan la realidad en que vivimos. Y también para felicitar al plantel de periodistas del canal LN+. ¡Buen año para todos!

Alicia Pérez Román

aliciaflavia@yahoo.com ar.

Sin internet

Hace varios meses que Telefónica, hoy Movistar, me presta un servicio deficiente de internet en mi domicilio, en Necochea. Hice reiterados reclamos al servicio técnico de la empresa al número 0800-333-7733, pero ningún ser humano atiende mi demanda, solo un contestador me informa: "Estamos trabajando en la solución de tu pedido, el mismo será solucionado en los plazos indicados". Nada más alejado de la verdad. Si fuera así mi pedido hubiera sido solucionado hace varios meses. Eso sí, la factura hay que pagarla religiosamente. Caso contrario te amenazan con cortar un servicio que no se presta.

Juan Bautista Garona

garonajuan@speedy.com.ar

En la Red

La muerte de un chico en Necochea reabre el debate por los vehículos en la playa

Facebook

"Los intendentes del Partido de la Costa les tienen terror a los dueños de las 4x4" - Gustavo Castaño

"No debe permitirse el ingreso de vehículos en las playas, salvo los de la municipalidad, ambulancias y policía" - Adriana Davih

"La playa es para las personas... ¡personas!" - Teresita Sara Francia

"¿Habrá que esperar unos cuantos muertos más antes de que se apruebe una ley que prohíba los vehículos en las playas? Siempre sacando leyes después de los sucesos; hacerlo antes para prevenir, ni de casualidad, ¿no?" - Claudio Daniel

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina