El sueño americano se hizo "meme"

30 de diciembre de 2018

Que el neologismo "meme" haya sido popularizado por el biólogo inglés Richard Dawkins en su best seller setentoso titulado justamente El gen egoísta no solo es intelectualmente tranquilizador acerca de su origen (una teoría profunda sobre el efecto imitativo en la difusión cultural): debe ser leído también como un notable acto de justicia poética, sobre todo a la luz del estreno en Netflix del documental The American Meme, en el que se ve a varias celebridades (Paris Hilton, The Fat Jewish, Em Rata) en su desesperado y cruento derrotero en busca de más popularidad e influencia en las redes sociales.

Es todo un enorme show de egos que se debate entre lágrimas y "Me gusta".

El crítico de la revista Variety fue todavía más lejos. Sostiene que el mensaje de los carentes de talento consiste en que cualquiera puede ocupar su lugar.

O, como explica, una nueva realeza basura en el universo pop de Andy Warhol, la expresión empobrecida del sueño americano.