Crédito: gentileza Netflix

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de diciembre de 2018 • 22:56

Es, sin lugar a dudas, uno de los estrenos más comentados de este fin de año, y ahora los números respaldan esta afirmación. Por primera vez en su historia, Netflix dio a conocer la cantidad de visualizaciones que tuvo uno de sus films: Bird Box, la película protagonizada por Sandra Bullock fue vista por 45 millones de cuentas en tan solo siete días. De esta manera, se convirtió en el más reproducido en la historia de la plataforma dentro del catálogo de contenido original.

Bird Box - Trailer - Fuente: Netflix 02:59

Video

En Bird Box, la actriz personifica a una madre soltera que trata de salvar a sus hijos luego de que una fuerza misteriosa invade la tierra provocando que las personas se suiciden. Los sobrevivientes deben ir con los ojos vendados, pues si no lo hacen corren el riesgo de quedar expuestos a seres supernaturales que personifican sus miedos más profundos y los llevan a quitarse la vida.

"Me saqué la venda de los ojos esta mañana para descubrir que 45.037.125 de cuentas de Netflix ya han visto Bird Box. ¡Los mejores primeros siete días para una película de Netflix!", escribieron en la cuenta de Twitter oficial de la plataforma.

45 millones de cuentas representan un tercio de los suscriptores de la compañía, que en total cuenta con 137 millones de abonados. Si bien nunca habían revelado oficialmente datos como en este caso, en 2018, el jefe de contenidos de la empresa, Ted Sarandos, contó que la película Crónicas de Navidad había sido reproducida por 20 millones de miembros, lo que representaría una recaudación de 200 millones de dólares en un cine tradicional.

Stephen King, maestro del terror y responsable de obras ineludibles como El resplandor o IT, se pronunció en Twitter muy a favor del film, y llamó a no prestarle atención a críticas prejuiciosas . En su cuenta, el escritor dijo: "Estoy absolutamente fascinado por Bird Box (Netflix). No hagan caso a las críticas tibias, que en parte son producto de esa mirada ambigua hacia la plataforma streaming como oposición a los estrenos en salas de cine. Uno podría decir que los críticos sufren del temido PN: Prejuicio a Netfllix".

Sandra Bullock y Trevante Rhodes hablaron de la nueva producción de Netflix Bird Box - Fuente: LA NACION 03:14

Video

Antes de su estreno en la plataforma, Netflix lanzó la película en algunas salas de cine de Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Londres, en donde estuvo en cartelera tan solo una semana.