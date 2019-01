Araceli González: "No volvería a trabajar en Polka"

Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Cichero/AFV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de diciembre de 2018 • 23:48

En varias oportunidades, Araceli González habló sobre su ex, Adrián Suar , acusándolo de mentiroso, infiel y deshonesto. Y, si bien desde hace varios meses no se refiere a su él, en una entrevista con Agarrate Catalina, el programa radial de Catalina Dlugi, hizo mención a su productora, Pol-Ka.

"No voy a volver a trabajar en Pol-Ka, ya no. No tengo nada que agradecerle a esa productora; fui parte en un momento, incluso del crecimiento, pero ni me interesó ser la dueña", dijo la actriz, que hace algunos años reveló que le prestó a Suar 70.000 dólares para que pueda poner su productora. "Fui parte en la actuación porque era lindo trabajar en ese lugar que, en su momento, fue la productora que cambió la calidad de la televisión argentina. Fue maravilloso. Suar cambió la televisión argentina, es parte de su historia".

Consultada por la periodista, Araceli dio las razones por las cuales no volvería a trabajar allí. "No tuve buena experiencia en este último tiempo", dijo antes de referirse a un audio que se filtró, en donde ella aseguraba que la productora se asemejaba a un servicio militar.

Y detalló: "La salida de ese audio fue un destrato de la producción que hace que no me pueda sentir segura y cómoda. Siempre salí de la zona de confort y estaría yendo en contra de lo que realmente quiero para mí, ahora tengo mi propia productora, no es nada fácil pero ojalá salga bien".

Crédito: gentileza Raquel Flotta Prensa

La actriz, junto a su marido Fabián Mazzei y a los fotógrafos José Cicala y Gabriel Machado, creó una productora enfocada en contenidos de género a la que llamó Shock House. Juntos trabajaron en la película Sola, el primer proyecto que no solo la tiene como protagonista, sino como hacedora detrás de cámara.