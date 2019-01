El actor Maxi Ghione contó que fue abusado cuando tenía 11 años

El intérprete también les brindó su apoyo a Calu Rivero y Thelma Fardin Fuente: Archivo

Desde su cuenta de Instagram, el prolífico actor Maximiliano Ghione - quien trabajó en novelas como Soy gitano, Noche y Día y Amar después de amar, entre muchas otras producciones - subió una imagen con la frase insignia del #MeTooArgentino, Mirá cómo nos ponemos, y compartió una dura historia de vida: el abuso que padeció cuando era un niño.

"A los 11 años sufrí abuso. Esperé a que se mueran mis padres para poder hablarlo. Lo callé 30 años, y hay algunos que dicen '¿Pero después de 10 años lo dice?'", escribió el actor, añadiendo que hoy se siente en paz porque pudo narrarle lo sucedido a su hijo. "Lo que me deja tranquilo fue poder contarle este hecho a mi hijo Juan hace un tiempo. Me dio alivio", manifestó. "Me empieza a temblar la mano y eso quiere decir que mi enojo se está moviendo de lugar".

Por otro lado, Ghione les brindó su apoyo a Calu Rivero y Thelma Fardin. Recordemos que Rivero acusó al actor Juan Darthés de acoso sexual, mientras que Fardin lo denunció en la justicia de Nicaragua por violación. "@soythelmafardin @lacalurivero y miles y miles más: tengo una profunda tristeza. También tengo enojo. Quiero hacerles dulce de leche casero y abrazarlas", expresó, y brindó un mensaje contundente: "Siempre, pero SIEMPRE : creéle a la víctima, después se verá. Pero ante la duda, creéle al débil. Y al tipo este, si es inocente, le pediré disculpas", subrayó.