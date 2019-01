Cambiaso en su refugio, en Washington, Córdoba, con sus hijos: Poroto, Myla y Mía Crédito: Pilar Bustelo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 31 de diciembre de 2018 • 10:11

Se termina el año y llega el tiempo de balances. El final de 2018 permite repasar algunos hitos del año. Por ejemplo, observar cuáles fueron las entrevistas más leídas de todas las que se publicaron en LA NACION Deportes. Protagonistas que abren las puertas de sus casas, frases que generaron impacto, triunfos, derrotas, historias. A continuación, ofrecemos el listado de las 17 entrevistas más leídas, las más compartidas, las que tuvieron mayor repercusión. Para volver a leer.

El máximo símbolo del polo nacional reflexiona sobre su pasado, su presente y su futuro: la ilusión y los miedos con respecto a las carreras de sus hijos, su distanciamiento con Lolo Castagnola, su relación con la plata y hasta su opinión sobre el caso Darthés. Una pintura del Maradona del polo.

Crédito: Patricio Pidal / AFV

El ídolo de Vélez se afianzó durante 2018 como una de las sensaciones en Twitter gracias a su perfil verborrágico y contestatario. El paraguayo extiende sus opiniones en una entrevista imperdible en la que critica a la renovada FIFA de Gianni Infantino, a Diego Maradona y al Papa Francisco, además de plasmar su análisis sobre la política argentina y sudamericana. Chilavert no deja a nadie indiferente.

Ya retirado, el exforward de los Pumas volvió a dejar en claro su carácter frontal. Tras haber sido marginado por Daniel Hourcade de Los Pumas, el protagonista de varios de los capítulos más gloriosos de la historia del rugby nacional denota la desilusión aún existente con varios de sus otrora compañeros. Como símbolo de una etapa plagada de éxitos, el Pato no se calla nada y analiza la situación actual del combinado nacional.

Uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino cumplió 92 años el pasado 12 de junio. El recuerdo y las confesiones de un mito que se mantiene lúcido y se ilusiona con que dentro de un siglo sigan recordando todo lo que hizo en el arco de River Plate.

Fuente: LA NACION

River, Barcelona, Mónaco, Sevilla, Real Madrid y Benfica son algunos de los equipos en el currículum del Conejito, un fantástico delantero que se dio el lujo de compartir equipo con varios de los mejores jugadores de las últimas décadas: Messi, Ronaldinho, Iniesta y tantos otros nombres condimentaron su pasado como futbolista. Su futuro también estará cerca de las canchas: será entrenador.

Compañero de andanzas de Diego Armando Maradona, el mejor socio del astro argentino se animó a meterse de lleno en la comparación entre Diego y Lionel Messi en la previa de la última Copa del Mundo de Rusia. Además, analizó el presente y el futuro de la selección argentina en un fútbol en el que no abundan jugadores como el Pájaro.

Fuente: AFP

El Presidente de la Federación Internacional del Automóvil fue uno de los hombres claves durante la exitosa etapa de Michael Schumacher en la Fórmula 1. Mientras la incertidumbre rodea al multicampeón alemán, su mayor socio hace un pedido: "Es momento de que dejemos que Michael viva su vida en paz". Todt evalúa el escenario actual del automovilismo mundial y la posibilidad de que la máxima categoría regrese a la Argentina.

Por entonces entrenador de Argentina XV, equipo que hoy entrena Ignacio Fernández Lobbe, Contepomi detalló la función de la segunda selección nacional y dejó sus múltiples opiniones sobre la situación actual del rugby nacional. Autoridad le sobra a una de las leyendas de los Pumas.

Uno de los grandes misterios del Boca de Carlos Bianchi fue su capacidad para convertirse en un equipo extremadamente exitoso pese a la relación entre sus dos máximas estrellas. Secreto a voces durante años, el histórico goleador Xeneize confirmó los rumores: "No era una fábula, teníamos diferentes formas de ser. Quizá no éramos compatibles, nunca pudimos tener una amistad, nunca pudimos congeniar fuera de una cancha. Pero sí teníamos las mismas ideas dentro de la cancha, que eran las suficientes para que el hincha de Boca se sintiera identificado con nosotros".

Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Un recorrido por las mil vidas de la Peque: "Pelea contra atletas 10 años más jóvenes que ella. Es médica. Ayer hizo una guardia y durmió poco. Llegó a las 6 de la mañana después de ganar la medalla de bronce en el torneo de Abu Dhabi y se fue directo al hospital en San Isidro. Así puede ser un día en la vida de Paula Pareto . Estudia donde puede. Estudia, por ejemplo, en un campus en Japón, en el medio de judoguis (la indumentaria que utilizan los judocas) que están colgados para que se sequen después de molerse a palos con atletas incluso de más peso que ella".

La NBA extraña a Manu Ginóbili, quien decidió retirarse después de la última temporada. Tras un encuentro en primera persona en el Teatro Maipo, el ídolo argentino dejó múltiples reflexiones de su vida fuera de las canchas durante su visita a LA NACION en medio de una vida ideal: "Disponer de tu tiempo es algo muy valioso. No tengo que pedirle permiso a nadie y eso lo valoro muchísimo. Ahora es mi decisión qué hacer".

Fuente: Archivo

Flamanet presidente de la Asociación Argentina de Tenis, experimentó su primera serie de Copa Davis como máximo mandatario. Tras celebrar el triunfo frente a Colombia en los play-offs del Grupo Mundial ante Colombia, Calleri analizó el cambio en el formato de la Copa, el futuro del combinado argentino y la situación de la AAT.

Para Cúper fue una revancha: devolver a Egipto a un Mundial después de 28 años le permitió sacarse parte del estigma que lo había aquejado durante los últimos años. Fue uno de los grandes protagonistas de la última Copa del Mundo tras haber recuperado la ilusión para un pueblo que lo convirtió en ídolo. Sus

El Maestro sigue haciendo historia en el fútbol uruguayo: alcanzó los cuartos de final del último Mundial, instancia en la que cayó con la Francia campeona del mundo. Antes del certamen disputado en Rusia, Tabárez charló con LA NACION y elogió a Lionel Messi: "Messi ya ha llenado una época del fútbol, no necesita ganar un Mundial. Convirtió 54 goles en el año y yo digo: ¿no se tiene dimensión de lo que es eso? ¡Pero qué récords va a batir! No es un jugador que hable mucho de sí mismo, que aparezca mucho en los medios, pero tiene su personalidad bien definida, su manera de ser. Corrió riesgos la Argentina cuando Messi fue suspendido, y recuperaron posibilidades cuando le sacaron la suspensión y en el último partido, en Quito, resolvió todo con muchas ganas. A mí no me tenía que dar prueba, pero no me afilio a los que dicen que le falta tal o cual cosa para ser un consagrado".

Willy Caballero, en la previa del Mundial Rusia 2018 01:03

Video

Uno de los protagonistas del año: se adueñó del arco argentino tras la lesión de Sergio Romero y lo perdió después de su errática actuación frente a Croacia en la estrepitosa caída del combinado nacional de Jorge Sampaoli. Antes del fracaso de Nizhni Novgorod, un recorrido por la intimidad del segundo arquero del Chelsea inglés.

El presidente de la Conmebol fue consultado por LA NACION en la previa del partido de ida de la final de la Copa Libertadores entre Boca y River. Todavía no se había postergado el primer partido por la lluvia, ni aparecía en el horizonte la eterna tarde en el Monumental, ni la inédita definición en Madrid. Pero él tenía en claro que lo que pasaba en Sudamérica era mejor que el fútbol de Europa.

Fue el gran protagonista argentino en el último Mundial de Rusia: como Horacio Elizondo en Alemania 2006, Pitana dirigió la última final de la Copa del Mundo entre Francia y Croacia. Árbitro récord con nueve encuentros mundialistas después de haber impartido justicia también en Brasil 2014, el "Pie grande" misionero repasó su historia, su carrera y sus tardes en el máximo torneo internacional.