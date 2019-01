La actriz aludió a la negativa de su colega de sentarme en la mesa de Podemos Hablar Fuente: Archivo

30 de diciembre de 2018 • 12:10

El mes pasado, el ciclo de Telefe PH: Podemos Hablar que conduce Andy Kusnetzoff tenía pautada como invitada a la actriz Calu Rivero , como parte de la promoción de la flamante novela del canal, Campanas en la noche. Sin embargo, la actriz decidió a último momento no formar parte de ese programa dado que en el mismo iban a estar como invitados Federico Bal y El Polaco, quienes fueron denunciados en el pasado por violencia de género.

Barbie Vélez , quien denunció a Bal en la justicia - él hizo lo propio con ella, y ambos fueron sobreseídos-, habló sobre el gesto de Calu en un móvil con Intrusos, desde Mar del Plata.

Barbie Vélez habló de la negativa de Calu Rivero de compartir programa con Fede Bal

"Me enteré de lo que pasó y no hablo del hecho en particular, porque eso mucho no me afecta, pero sí hablo de cómo cambió la sociedad, de cómo las mujeres nos estamos apoyando entre nosotras, de la sororidad, eso me parece hermoso", destacó Vélez, quien reemplazó a Rivero en Derechas, la obra de José María Muscari en la que Calu hizo una participación breve.

"No creo que haya sido por mí, me parece que se la jugó por una cuestión de empatía, porque yo también, después de todo lo que pasó, decidí creerle a ella, porque les creo a las mujeres, porque me nace sin escuchar que en ese momento se había iniciado algo judicial. Es lo que nos está pasando a muchas de las mujeres, y yo haría mismo, tengo esa postura muy firme", manifestó la hija de Nazarena.