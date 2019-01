El mandatario publicó una columna en un diario marplatense Fuente: Archivo - Crédito: Emiliano Lasalvia

30 de diciembre de 2018 • 12:30

"La vida es una toma de decisiones constante y decidir no siempre es fácil. Implica elegir una alternativa y renunciar a otra u otras de antemano, sin saber cómo podrían resultar. Porque no existe forma de adelantarse para ver cómo nos iría de haber optado por otro camino. Entonces elegimos, emprendemos un rumbo y en esa elección se transforma la realidad y nos transformamos nosotros mismos".

Con estas líneas arranca la columna que el presidente Mauricio Macri publicó hoy en el diario La Capital de Mar del Plata. A horas de que termine el 2018, a modo de balance, el mandatario habla del cambio que lleva adelante su gobierno, de las trabas y de las dificultades, y también de un cambio de paradigma, en medio de sus vacaciones en Villa La Angostura.

"Sabíamos que no sería fácil, que veníamos de muchas décadas de patear los problemas para adelante y de malgastar lo que teníamos sin importar quién tendría que pagar las consecuencias de ese derroche", asegura Macri, quien además indica que el camino elegido no es lo difícil, sino que lo complicada hubiera sido "encontrarnos, en unos años, con fábricas sin energía para producir, familias resignadas a pasar semanas enteras sin luz en verano, góndolas vacías de mercaderías, dirigentes corruptos preocupados por su propio bolsillo, jueces que fallan según sus propios intereses y periodistas perseguidos por dar su opinión". "Difícil hubiera sido seguir teniendo trenes y rutas devastadas, calles y autopistas sin hacer y puertos tomados por las mafias. Difícil hubiera sido repetir siempre la misma historia y no haber hecho de una vez por todas lo que teníamos que hacer", agrega.

Asimismo, el presidente advierte que "cambiar esa tendencia es un desafío gigante (...)Porque significa cambiar la manera en la que siempre se hicieron las cosas. Es intentar poner luz donde siempre hubo oscuridad. Es debatir lo que nunca se debatió. Es enfrentar mafias que hace décadas nadie se animó a enfrentar".

En su mensaje, Macri habla de buscar la transparencia, impulsar el federalismo, decir la verdad, respetar al que piensa distinto, rendir cuentas, asumir responsabilidades, aceptar errores y corregirlos, no ser demagogos ni proponer soluciones mágicas ni tener como máximo objetivo perpetuarse en el poder.

Por otra parte, el mandatario se refiere a la igualdad de todos ante la Justicia y destaca que todos tienen que rendir cuentas, "desde la familia del Presidente hasta todos los que están en el poder, y no sólo de la política: también el empresariado, el sindicalismo, los jueces".

En el texto el jefe de Estado también hace alusión a la situación económica ("a la peor sequía en los últimos 50 años, la devaluación, la inflación y el aumento de la pobreza que habíamos empezado a reducir") y asevera que desde el gobierno están "obsesionados con simplificarles los trámites y facilitarles la vida para que, desde el más chico al más grande, puedan llevar adelante su proyecto y exportar". "Porque un emprendedor que crece es sinónimo de proyectos que se cumplen, y eso se transforma en más y mejor empleo para más argentinos. Ese es el objetivo. Pasamos de un Estado que nos puso en la lista de las economías más cerradas del mundo, a un Estado que entiende que una integración inteligente al mundo es fundamental para el desarrollo de su gente".

Macri habla sobre las bandas mafiosas, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y aclara que durante su gestión, como nunca antes, las autoridades se esfuerzan es desbaratas grupos, tirar abajo búnkers e incautar drogas; y además hace una mención especial al feminismo y al debate sobre la legalización del aborto: "El rol de la mujer está tomando el lugar protagónico que necesitamos como sociedad. Casi dos millones de personas vieron, solo en el canal digital del Senado, el debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Por primera vez en nuestra historia estamos discutiendo cosas que dábamos por sentado ante una sociedad que está cambiando y que exige una conversación seria permanentemente".

"Si la vida es una toma de decisiones constante, uno es todo eso que elige: lo que piensa, lo que hace, lo que ama, lo que sueña. Y nadie elige dónde nacer, pero estoy seguro de que todos estamos orgullosos de haber nacido en Argentina y la elegimos todos los días. Sigamos eligiéndola. Sigamos cuidándola entre todos. Feliz 2019 y ¡vamos Argentina!", finaliza Macri.