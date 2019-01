La gobernadora repudió la actitud del intendente en el evento de ayer Fuente: Archivo

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, cuestionó la decisión del intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, de abandonar el acto de reapertura de las playas públicas de Mar del Plata antes de que llegara la funcionaria por el asiento que le habían asignado. "A mí nunca me importó el lugar en un acto", resaltó.

El jefe comunal fue colocado detrás de una valla junto al público, los periodistas y algunos de sus ministros, mientras que la mandataria se mostró junto al diputado nacional Guillermo Montenegro, posible candidato de ese partido.

"No sé muy bien lo que pasó porque cuando llegué el intendente ya no estaba. La verdad es que a mí nunca me importó mucho ni el protocolo, ni el lugar que me tocaba ocupar en un acto", explicó Vidal al respecto en declaraciones a FM Atlántica.

La gobernadora sostuvo que cuando se realizan este tipo de presentaciones, "los protagonistas son los marplatenses, los argentinos que vienen a la ciudad".

Vidal, al llegar ayer al acto público en Mar del Plata 01:41

El hecho ocurrió en la Playa del Museo (en Camet y Avenida Constitución), donde funcionarios y empleados esperaban a Vidal, entre cientos de sombrillas y reposeras de uso gratuito.

El acto estaba previsto a las 11. Unos quince minutos antes, hacia las 10.45, Arroyo, quien la estaba esperando en la pasarela junto a otros funcionarios, legisladores y periodistas, dijo: "Este no es un lugar digno para un funcionario, soy un hombre grande, no puedo estar al sol, me voy". Y se fue. Habló con tres de sus funcionarios, caminó por la rampa, se subió a una combi y partió.