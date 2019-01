Según Trump, los chicos migrantes murieron porque ya estaban "muy enfermos"

El presidente de EE.UU. culpó por los fallecimientos a "las políticas migratorias" de los demócratas

WASHINGTON (AP).- En sus primeras declaraciones públicas sobre la muerte este mes de dos chicos guatemaltecos bajo custodia estadounidense, el presidente Donald Trump sostuvo que los dos pequeños migrantes ya estaban "muy enfermos" antes de llegar a la frontera y les endosó la responsabilidad de sus muertes a los demócratas.

"Cualquier muerte de chicos en la frontera es exclusiva culpa de los demócratas y sus patéticas políticas migratorias", tuiteó Trump el pasado sábado.

En Guatemala, la madre de Felipe Gómez Alonzo, de 8 años de edad, que murió en Nochebuena, dijo que su hijo estaba sano cuando inició su travesía en compañía de su padre con la esperanza de emigrar a Estados Unidos.

Además, ambos chicos habían pasado los exámenes de salud iniciales de la Patrulla Fronteriza.

Los tuits de Trump fueron sus primeros comentarios sobre el deceso de Jakelin Caal, una nena guatemalteca de 7 años que murió el 8 de diciembre y el fallecimiento de Felipe.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) emitió detallados comunicados sobre los decesos de ambos chicos. Una inspección inicial a Jakelin "no reveló evidencia de problemas de salud", dijo la CBP el 14 de diciembre. No fue sino varias horas después que el padre de Jakelin, Nery Caal, les informó a los agentes que ella estaba "enferma y vomitando", dijo la dependencia. Abogados de la familia Caal también negaron las afirmaciones de que Nery "no le dio agua en varios días", como escribió Trump.

La CBP también dijo con anterioridad que los agentes realizaron 23 inspecciones a Felipe y su padre los primeros dos días que estuvieron detenidos. El padre de Felipe, Agustín Gómez, dijo a un funcionario guatemalteco que el pequeño comenzó con síntomas la mañana del lunes, el día en que murió.