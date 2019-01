El kirchnerismo denunció que Timerman fue un "perseguido por la Justicia"

Cristina Kirchner acusó al Gobierno de someterlo a un desgaste por la causa del memorándum con Irán Fuente: LA NACION

Dirigentes, exfuncionarios y legisladores kirchneristas despidieron ayer a Héctor Timerman con elogios a su trayectoria política y, con una clara finalidad política, denunciaron un vínculo entre el cáncer que le costó la vida y la acusación judicial que enfrentaba por la firma del memorándum con Irán, caso por el que estaba procesado y cumplía prisión domiciliaria.

"Héctor se enfermó por el dolor y el sufrimiento que le provocó el irracional e injusto ataque que ambos sufrimos con motivo de la firma del memorando de entendimiento con Irán", escribió Cristina Kirchner en Facebook y luego en Twitter.

En la misma línea, y tras describir a Timerman como "un judío hecho y derecho" -a pesar de los entredichos que mantuvo con la comunidad hebrea-, la expresidenta relató encuentros con su canciller en los que notaba su "sufrimiento" por "las calumnias y las injurias que le propinaban".

"Me acuerdo en muchísimas oportunidades, cuando venía a verme a mi despacho, lo notaba que estaba muy mal por los ataques de las instituciones de la comunidad judía. Me contaba en detalle lo que cada uno de ellos había dicho sobre él y nuestro gobierno por la firma del acuerdo. No me lo contaba enojado o indignado. Lo que Héctor transmitía era una profunda angustia", reconstruyó.

La expresidenta aprovechó para arremeter contra el gobierno de Mauricio Macri . " La persecución judicial posterior, dirigida por el actual gobierno, y la insólita, aunque no inédita, calificación de traidores a la patria lo acabaron de demoler", completó antes de despedirlo. "Querido Héctor: judío, peronista y por sobre todas las cosas argentino, gracias y hasta siempre", le dedicó.

Aníbal Fernández , por su parte, describió a Timerman como "un amigo" y también vinculó su muerte con su situación judicial. "Dios no quiere cosas puercas, por lo cual los hijos de puta que te lastimaron sin razón pagarán por ello. No lo dudes", escribió en Twitter.

Más tarde, en declaraciones a Radio 10, volvió sobre esa idea. "La acusación por traición a la patria fue un daño superlativo a Timerman que, entre tanta amargura, le ha costado la vida", aseguró. Y avanzó con nombres. "El daño que le han hecho tipos impresentables como Macri, Laura Alonso, Patricia Bullrich, Waldo Wolff a un patriota ha sido superlativo. Esto en algún momento alguien lo va a pagar. Esta mugre que hicieron alguien la va a pagar", advirtió Fernández.

El bloque peronista

El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi , se refirió a Timerman como "compañero y amigo" y sumó acusaciones. "Fue canallescamente acusado de traición a la patria y en sus últimos días estuvo mortificado por dicha acusación", publicó en Twitter. El bloque también lo despidió a través de la red social. "Su entereza y lucha por la verdad ante la persecución política, mediática y judicial que tuvo que padecer será recordada en las mejores páginas de nuestro movimiento", expresó en un mensaje.

Axel Kicillof describió al excanciller como "preso político del gobierno de Mauricio Macri", y su compañero de bloque, Eduardo "Wado" de Pedro , como víctima de una persecución. "Querido Héctor, que descanses con la paz que la persecución y el odio te negaron en los últimos años", escribió el diputado y economista.

Luis D'Elía , otro de los procesados en la causa por el acuerdo con Irán, fue lapidario. Aludió a Timerman como "un hombre comprometido con la causa de la verdad y la justicia" y "víctima de la brutal persecución política de Macri y de los jueces del Plan Cóndor dos".

El exvicepresidente Amado Boudou , en tanto, aseguró que el excanciller Timerman "siempre eligió lo que era mejor" para la Argentina y agregó que hubo quienes "trataron de que [el excanciller] no pudiera curarse".

La única reacción oficial corrió por cuenta de la Cancillería, que publicó un mensaje escueto y protocolar: "Nuestras condolencias a la familia de Héctor Marcos Timerman, canciller de la República Argentina entre junio de 2010 y diciembre de 2015, en este momento de dolor".