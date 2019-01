Jean-Claude Van Damme recordó al director en su cuenta de Twitter Crédito: Twitter

A los 63 años murió uno de los realizadores más importantes del cine oriental. Según informaron medios chinos, Ringo Lam fue hallado sin vida en su hogar durante la tarde del sábado. De momento nos trascendieron los motivos de su muerte.

Con casi una treintena de películas en su haber, y un nuevo proyecto que quedará inconcluso a raíz de su deceso, Lam es uno de los nombres imprescindibles en el boom del cine de acción hongkonés de los años ochenta y noventa. En ese período, sus largometrajes fueron muy convocantes en China, y posteriormente a nivel mundial con el boom de los video clubes. Su estilo ejerció una gran influencia en otros directores contemporáneos.

Lam comenzó su carrera en 1983 y sus primeros largometrajes fueron comedias muy alejadas de las secuencias de acción, pero cuando en 1987 estrenó City on Fire, su fama se disparó automáticamente. La película contaba la historia de un policía que se infiltraba en una banda de delincuentes que planeaban robar una joyería, una trama que tiene obvias similitudes con Perros de la calle, la ópera primera de Quentin Tarantino. El director norteamericano en más de una oportunidad confesó su amor por City of Fire, casi reconociendo la evidente influencia que ese film hongkonés ejerció en su propia filmografía.

Lam continuó su carrera con otras piezas ineludibles del cine de acción oriental como Prison on Fire y School on Fire. Por esos años trabajó también con grandes nombres del star system hongkonés, como Chow Yun Fat, Jackie Chan, Maggie Cheung, Sammo Hung o Anthony Wong. En los noventa, y a medida que su nombre crecía, le llegó la oportunidad de dirigir en Hollywood, y en 1996 estrenó Maximun Risk, con Jean-Claude Van Damme . Con el artista marcial volvería a trabajar en dos oportunidades más: en 2001 para el film Replicant, y en 2003 en In Hell. Frente a la noticia de su muerte, Van Damme escribió en su cuenta de Twitter: "Estoy profundamente apenado ante la muerte de Ringo Lam. Mi corazón está junto a su familia, sus amigos y sus seres queridos".

El último largometraje de Lam fue Sky on Fire, estrenado en 2016 y con el protagónico de Daniel Wu, estrella de la serie Into the Badlands. Y aunque la película no fue bien recibida por la crítica especializada, el público fiel de Ringo celebró las impactantes persecuciones y las explosivas secuencias que fueron siempre su firma autoral.