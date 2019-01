Katy Perry y Orlando Bloom pasean su amor en las playas de Hawaii

La pareja pasa las fiestas de fin de año en paradisíacas playas junto con familiares y amigos Crédito: The Grosby Group

Orlando Bloom y Katy Perry siguen enamorados y aprovecharon las fiestas de fin de año para alejarse del frío de Estados Unidos y disfrutar de Hawaii. Así se los vio tomando sol y haciendo snorkel junto a amigos, familia y la mascota inseparable de la cantante, su perrito Nugget.

En las fotos se puede ver a Katy con una bikini celeste con estampas de flores y a Orlando con un short rojo. Luego de hacer snorkel, ella prefirió sentarse en la arena a tomar de un jarrito de lata (quizás agua o cerveza), mientras que el actor británico se dio un nuevo chapuzón en el mar.

Este año la cantante finalizó en agosto la gira de su último disco gracias a la cual se transformó en la artista que mas dinero recaudó en el último año, unos 83 millones de dólares según la revista Forbes. Ahora está concentrada no tanto en la música, sino en su línea de zapatos, en su familia y en el amor. "Hace 10 años estoy de gira (...) Ahora me quiero centrar en mi salud mental y en mi lado espiritual y emocional. Estoy tratando de encontrar el equilibrio y no sobrecargarme, simplemente trato de mantenerme con los pies en el tierra", aseguró en una entrevista a Witness.

Con respecto al amor, este año volvió a mostrarse con el actor luego de una pausa en su relación. "Mi novio, Orlando Bloom, es un gran ancla. Por alguna razón, estoy rodeada de personas que son realmente reales y me dicen cosas cuando estoy en la luna", había dicho la cantante.