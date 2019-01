Estos son los deseos de los famosos para el 2019

Madonna se mostró muy emocionada con la llegada del nuevo año Fuente: Reuters

El 2018 se despide y es tiempo de balances y buenos deseos. Y, claro, los famosos no le escapan a la tendencia que marca el último día de año y, a través de las redes sociales, se muestran reflexivos y esperanzados de cara a la Nochevieja.

También las estrellas internacionales...

Mientras que Madonna le agradeció al universo por disfrutar de la vida con sus hijos, la actriz Minnie Driver bromeó con una fantasía que muchos, lo digan o no, suelen tener: una fiesta en la que todos se vayan apenas lleguen. "Por favor, váyase a las 9", se lee en la guirnalda que decora la habitación.

Alyssa Milano , una de las impulsoras del movimiento #MeToo en Hollywood, publicó su lista de deseos para el 2019, que incluye que "todos hagamos nuestra parte para aplacar el dolor en la humanidad".

La ascendente Millie Bobby Brown compartió un clip con su mejores recuerdos del año que se va. "Gracias 2018, me hiciste bien", aseguró. Anne Hathaway , en tanto, se mostró sonriente y al sol: "Agradecida por las lecciones que me dejó el 2018, especialmente a esas que siento como una maldición. Bienvenido 2019, con toda la dulzura, amabilidad y gratitud de mis corazón. Deseo bendiciones y abundancia para todos. ¡Feliz años nuevo, queridos!".

"El 2018 ha sido un año de nuevos comienzos. Gratificante, si es un viaje desafiante, pero sobre todo, un año de amor. Me gustaría agradecer a todos mis amigos que han estado allí para mí y para nosotros este año, que nos han levantado. (...) Estoy agradecido por todas las oportunidades de trabajo que he tenido este año y por las muchas personas que he conocido en el camino", escribió la actriz Diane Kruger , junto a una foto en la que se la puede ver besándose con su marido, Norman Reedus.

Jennifer Garner , que vivió un año muy complicado debido a los problemas de salud de su exmarido, Ben Affleck, también tuvo palabras esperanzadoras. "Estoy muy agradecida por toda la amistad, salud, tonterías y crecimiento (aún los dolorosos) del 2018. Estoy en oración agradecida por mis hijos y mi familia. Por favor, más de lo mismo el próximo año, para todos nosotros", publicó.

Nicole Kidman compartió su "BestNine" de 2018 -es decir, las nueve fotos que más likes tuvieron a lo largo del año- pero no quedó conforme y sumó algunas más en la que se la puede ver trabajando, junto a su esposo, Keith Urban, con sus hijas, y con el resto del elenco de la serie Big Little Lies. Armie Hammer también hizo lo propio en Instagram.

Verónica Castro , en tanto, protagonizó un blooper mientras grababa un mensaje de salutación para sus seguidores en Instagram, mientras manejaba su auto y escuchaba la música de su hijo, Cristian Castro.

Max Riemelt fue contundente: "Nuevos desafíos a la vista. ¡Les deseo a todos un gran año nuevo lleno de felicidad, paz y salud!". Su compañero de Sense8, el español Miguel Angel Silvestre, decidió grabar un mensaje desde la playa para sus seguidores.