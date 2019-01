Premios Oscar 2019: todos los nominados

Kumail Nanjiani y Tracee Ellis Ross dieron a conocer los nominados

Se develó el misterio. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio a conocer - con la conducción de los comediantes Kumail Nanjiani y Tracee Ellis Ross - sus nominados a los premios Oscar 2019 , con La favorita y Roma a la cabeza con 10 nominaciones. La ceremonia se llevará a cabo el domingo 24 de febrero sin anfitrión por primera vez en tres décadas, todo un hito en la historia de los galardones.

Lista completa de nominados al Oscar:

MEJOR PELÍCULA

Green Book Fuente: Archivo

El infiltrado del KKKlan

La favorita

Green Book: una amistad sin fronteras

Roma

Nace una estrella

Bohemian Rhapsody

El vicepresidente

Pantera negra

Trailer de Roma 02:03

MEJOR DIRECTOR

Alfonso Cuaron, Pawel Pawlikowski, Adam McKay, Spike Lee y Yorgos Lanthimos, los directores nominados Fuente: Reuters

Spike Lee, El infiltrado del KKKlan

Pawel Pawlikowski, Cold War

Yorgos Lanthimos, La favorita

Alfonso Cuarón, Roma

Adam McKay, El vicepresidente

MEJOR ACTRIZ

Lady Gaga, Yalitza Aparicio, Glenn Close, Olivia Colman y Melissa McCarthy, nominadas a mejor actriz Fuente: Reuters

Glenn Close, La esposa

Lady Gaga, Nace una estrella

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Olivia Colman, La favorita

Yalitza Aparicio, Roma

Trailer de La esposa - Fuente: YouTube 02:15

MEJOR ACTOR

Oscar: los actores nominados a mejor actor Fuente: Reuters

Bradley Cooper, Nace una estrella

Christian Bale, El vicepresidente

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book

Willem Dafoe, At Eternity's Gate

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Trailer de La Favorita - Fuente: YouTube 02:28

Amy Adams, El vicepresidente

Emma Stone, La favorita

Marina de Tavira, Roma

Rachel Weisz, La favorita

Regina King, If Beale Street Could Talk

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali, Adam Driver, Sam Elliott, Richard E. Grant y Sam Rockwell fueron nominados en la categoría mejor actor secundario Fuente: Reuters

Adam Driver, El infiltrado del KKKlan

Mahershala Ali, Green Book

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, El vicepresidente

Sam Elliott, Nace una estrella

MEJOR GUION ORIGINAL

Vice, lo nuevo de Adam McKay - Fuente: YouTube 01:58

Deborah Davis y Tony McNamara, La favorita

Brian Currie, Peter Farrelly y Nick Vallelonga, Green Book

Alfonso Cuarón, Roma

Adam McKay, El vicepresidente

Paul Schrader, First Reformed

MEJOR GUION ADAPTADO

Trailer de Infiltrado en el KKKlan - Fuente: YouTube 02:19

Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel y Kevin Willmott, El infiltrado del KKKlan

Nicole Holofcener y Jeff Whitty, Can You Ever Forgive Me?

Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk

Bradley Cooper, Will Fetters y Eric Roth, Nace una estrella

Joel y Ethan Coen, La balada de Buster Scruggs

MEJOR FOTOGRAFÍA

Anatomía de una escena: Nace una estrella - Fuente: New York Times 03:00

Roma

La favorita

Nace una estrella

Cold War

Never Look Away

MEJOR VESTUARIO

Un nuevo avance de El regreso de Mary Poppins - Fuente: Disney 02:28

La favorita

Pantera negra

El regreso de Mary Poppins

María, reina de Escocia

La balada de Buster Scruggs

MEJOR EDICIÓN

First Man | Anatomía de una escena - Fuente: New York Times 02:46

El infiltrado del Kkklan

La favorita

El vicepresidente

Bohemian Rhapsody

Green Book

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

Trailer de Pantera Negra 02:22

El vicepresidente

Border

María, reina de Escocia

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

La favorita

Pantera negra

El regreso de Mary Poppins

El primer hombre en la Luna

Roma

MEJOR BANDA SONORA

If Beale Street Could Talk - Trailer - Fuente: YouTube 02:15

If Beale Street Could Talk

Pantera negra

El regreso de Mary Poppins

Isla de perros

El infiltrado del KKKlan

MEJOR CANCIÓN

Shallow, canción oficial de "Nace una estrella" - Fuente: YouTube 03:35

"Shallow", Nace una estrella

"All the Stars", Pantera negra

"I'll Fight", RGB

"The Place Where Lost Things Go", El regreso de Mary Poppins

"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings", La balada de Buster Scruggs

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Trailer de Un lugar en silencio 02:14

El primer hombre en la Luna

Pantera negra

Un lugar en silencio

Roma

Bohemian Rhapsody

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

El primer hombre en la Luna

Pantera negra

Nace una estrella

Roma

Bohemia Rhapsody

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Ready Player One - Trailer 02:16

Avengers: Infinity War

Ready Player One

El primer hombre en la Luna

Han Solo: Una historia de Star Wars

Christopher Robbins

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

El primer trailer de la nueva aventura de Ralph, el demoledor 02:07

Los increíbles 2

Isla de perros

Spider-Man: Un nuevo universo

Wifi Ralph

Mirai

MEJOR DOCUMENTAL

Minding the Gap

Free Solo

Or Fathers and Sons

RBG

Hale County. This Mornig, This Evening

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Trailer de Cold War - Fuente: YouTube 01:59

Cafarnaúm, Líbano

Cold War, Polonia

Never Look Away, Alemania

Roma, México

Shoplifters, Japón

MEJOR CORTOMETRAJE LIVE ACTION

Marguerite

Detainment

Skin

Mother

Fauve

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

Bao - Trailer - Fuente: YouTube 02:53

Bao

Late Afternoon

Animal Behaviour

Weekends

One More Step

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Black Sheep

Lifeboat

A Night at the Garden

End Game

Period. End of Sentence.