Lana Condor, la joven vietnamita que se convirtió en la favorita de Hollywood

Fresca, carismática y fanática de las redes sociales, Lana Condor es una de las nuevas caras de Hollywood. Tuvo su primer gran éxito global el año pasado con la película A todos los chicos de los que me enamoré, y ahora está lista para estrenar una nueva serie juvenil y protagonizar una de las superproducciones más esperadas de 2019.

"Siempre soñé con poder hacer lo que me gusta, pero jamás pensé en alcanzar este éxito tan rápido. A veces me pellizco para entender que no estoy durmiendo", le confesó a LA NACION. La actriz nació en Vietnam y siendo muy chica fue adoptada por una pareja de estadounidenses, quienes la criaron en la ciudad de Chicago. Desde pequeña se interesó por el baile, pero pronto sintió que la mejor manera de expresar lo que sentía era mediante la actuación, así que comenzó a tomar clases profesionalmente.

Y no hay dudas de que esa seriedad con la que se tomó lo que sería su hobbie se refleja en su manera de ser. Cuando se sentó a dialogar con LA NACION en los sets de filmación de la serie Deadly Class en Canadá, que se estrena este jueves a las 22 por la señal FX, lo primero que hizo es preguntar por la Argentina, cerciorarse de que todo esté en orden y no tuvo reparos en responder sobre cualquier tema.

Ese respeto y profesionalidad posiblemente lo haya aprendido de su padre adoptivo, el periodista Robert "Bob" Condor, especializado en deportes y nominado dos veces a un premio Pulitzer por sus notas. "Tuve una infancia feliz con mis padres y mi hermano Arthur, nos mudamos varias veces por el trabajo de mi papá pero ellos siempre respetaron mis decisiones", confesó.

El debut profesional de Condor fue en 2015 en la película X-Men: Apocalipsis, en donde interpretó a la mutante Jubilee. Si bien la cinta no fue bien recibida ni por los críticos ni por los fanáticos de las historietas de Marvel, todos quedaron maravillados por la interpretación de esta joven revelación, que le puso su impronta juvenil a un personaje muy querido.

Fue así que llamó la atención de la productora Overbrook, propiedad de Will Smith, que había comprado los derechos para la adaptación cinematográfica de la novela juvenil de Jenny Han A todos los chicos de los que me enamoré, un inesperado éxito de ventas algunos años atrás. Condor obtuvo el papel principal de la cinta y tras ver el potencial que tenía el proyecto, Netflix compró el título para su catálogo de producciones originales.

La plataforma de streaming no se equivocó: "A todos los chicos." se volvió uno de sus mayores sucesos adolescentes de 2018 y consolidó a la vietnamita como una estrella teen. Su actividad en redes sociales, además, la volvieron un ícono de los centennials, lo que no impidió que conociera también el lado menos agradable de la fama.

Hoy, a los 21 años, es toda una experta en grandes producciones y disfruta ayudando a sus colegas más novatos: "Hablé mucho con mis compañeros, porque para algunos Deadly Class es su primer proyecto y nunca vivieron, por ejemplo, una ComicCon, que es un encuentro bellísimo pero también muy agotador. Es ahí donde sentís la energía de las personas cara a cara. El amor de los fanáticos es algo muy puro y honesto pero hay que cuidarse del bullying".

"Podés tener mil comentarios positivos en Instagram pero tu cabeza siempre irá a ese comentario negativo que aparece de vez en cuando, y que en ocasiones es muy cruel. Yo aprendí a no fijarme en eso y a tratar de responder a las preguntas genuinas y sinceras de las personas que me siguen", explicó.

Además de Deadly Class, el otro gran proyecto en 2019 para la actriz será Battle Angel: La última guerrera, la esperada adaptación de uno de los cómics japoneses más famosos de los últimos años. Es una superproducción dirigida por Robert Rodríguez bajo la tutela de James Cameron y se espera que sea uno de los grandes estrenos del año.

"Creo que todo lo que estoy consiguiendo se lo debo a mi equipo y a las personas que trabajan conmigo para que yo pueda dar lo mejor de mí", aseguró con humildad.

Y como si hiciese falta algo para confirmar su buen momento, hace pocos días Netflix logró que todo el equipo del film original regrese para una secuela de "A todos los chicos..." el año que viene, un anuncio que hizo ella misma por Instagram.

