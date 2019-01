La belleza de las playas de Uruguay: recibir amigos con un almuerzo esteño

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 20 de enero de 2019

Las playas de Uruguay son de las más bellas, solo porque están conmigo hace tantas décadas, como si durmieran dentro mío en los inviernos, despertándose osadas y briosas bajo mis pies llenos de arena en los días de primavera. Las conozco tanto como a una amante, de siestas o zaguán, de sueños e ilusión. Me gimen y suspiran con una alegría elemental. Entrar en una ola grande, nadar hasta el banco y luego retozar sobre la arena caliente oriental es un ritual afincado como un gesto de libertad heroica.

Sí, quizás las aguas tibias de Trancoso, en Brasil; el pacífico feroz y refrescante de Los Hamptons en Nueva York; el turquesa estampado del agua de Amanpulo, en las Filipinas, o el mediterráneo franco de Lindos en la isla de Rodos, en Grecia, tengan rasgos más azulados, pero como el mar de Uruguay no hay. Nací en la Argentina de madre uruguaya y allí quedé: impreso en las colinas de Garzón entre las coronillas, arueras y canelones de las sierras y las extensas playas que van lavando mi alma estremecida, entre espumas blancas, algas, brótolas y corvinas negras.

Ese día bajé a la playa con mi lona negra de hacer sombra, muy temprano, sin apuro. Lona, varejones de eucalipto, sogas y estacas. Todavía no salía el sol cuando logré juntar mis enseres de día de playa. Mis invitados de almuerzo llegarían a las dos de la tarde cuando mi extensa mañana solitaria habría sumado varios baños, la mesa del almuerzo lista y la más hermosa siesta de media mañana que llegó mientras leía La dama de las camelias. El menú era sencillo: un cajoncito con hielo y generosos langostinos de Valizas, un perol mediano lleno de ajo picado y perejil, un bolsón de papas nuevas lavadas, un botellón de aceite de oliva de las colinas de Garzón y unos manojos de leña chica para cocinar a la llama con la plancha redonda hecha con un disco de arado gigante. Sobre el fondo de la heladera con hielo había puesto las botellas de albariño para que estén muy frías. Las papas las corté en cuadraditos y las zambullí en un baño generoso de aceite de oliva, ajo y ají molido de Cachi con sal de mar. La verdadera belleza de cocinar a la plancha está dada por una temperatura baja-media. El arrebato de calor no sería buen amigo de mis delicias de campo y mar. La mesa rastrera estaba lista y mis invitados comenzaron a llegar cuando se levantó la virazón, un viento refrescante del este. En cuclillas sobre la plancha comencé a cocinar las papas en abundancia con finísimas cebollas coloradas, cocinándolas hasta que estuvieron bien doradas, las retiré a un perol de latón, las tapé con un plato y las dejé al lado del fuego en la arena. Subí la temperatura del fuego para los langostinos que estaban frescos con cabeza y cáscara. La idea era cocinarlos muy rápido de un solo lado para que no se sequen. Papas y langostinos fueron a la mesa en dos peroles de latón y con sendas cucharas, cada uno se sirvió varias veces. La tarde transcurrió entre baños de mar y lonjas de una enorme y helada sandía.

Algunos durmieron siestas y cuando la tarde terminaba y me quedé solo ordenando y levantando campamento me di cuenta de que recibir amigos en la playa da mucho trabajo, pero es una tarea que me encanta. Se comparte algo único abrazados por las playas de Uruguay, mi tierra materna.

Sin ningún apuro comencé a guardar prolijamente todas las cosas que había llevado y desandé varias veces el camino de la mañana hasta que todos los petates estuvieron guardados y la playa limpia. Llegué a mi casa en la sierra con la luz última. El hacer sin apuros otorga una paz gloriosa. Cerré los ojos para dormir y recordé el día pleno desbordado del más puro Uruguay.