Netflix 2019: las series que generan más expectativas

Ellen Page en The Umbrella Academy

Martín Fernández Cruz 29 de enero de 2019

Un nuevo año comienza y con él, un aluvión de nuevas series. Y Netflix , uno de los jugadores más fuertes en el terreno de la pantalla chica, prepara varios títulos que seguramente le exigirán al seriéfilo largas maratones. Por ese motivo repasamos algunas de las nuevas propuestas que la plataforma streaming lanzará en el transcurso de 2019.

1. The Witcher

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP &- Netflix US (@netflix) 31 de octubre de 2018

En los noventa, Polonia fue una importante saga de fantasía heroica cuando el escritor Andrzej Sapkowski creó a Geralt de Rivia, el protagonista de Witcher . A lo largo de seis libros y varios cuentos, el novelista desarrolló la historia de un brujo dedicado a cazar criaturas de todo tipo en un mundo medieval dividido en distintas zonas. La saga cuenta con historietas, juegos de mesa, un film previo de muy poco éxito, y una colección de video juegos que impulsaron la fama de Geralt a nivel mundial. Por ese motivo, Netflix compró los derechos para crear una serie de fantasía heroica que protagonizará Henry Cavill (el último Superman del cine). La primera temporada tendrá ocho episodios, y con este título la marca busca obtener su propio Game of Thrones . Fecha de estreno: en el transcurso de 2019.

2. The Dark Crystal: Age of Resistance

Primer vistazo al trabajo de producción de la serie - Fuente: YouTube 00:55

El cristal encantado es un clásico de los ochenta que en muchos sentidos, encapsula la mística de una época. Una épica de fantasía, un protagonista con un gran sentido de la heroicidad y un cautivador trabajo artesanal con decenas de marionetas hicieron de la película un éxito indiscutido. El largometraje dirigido por Jim Henson y Frank Oz (responsables detrás de Los Muppets ) era uno de los intocables del cine, una aventura a la que nadie se animaba a retomar por miedo a no hacerle justicia a la película original. Pero Netflix se animó y puso en marcha la creación de una serie que servirá como precuela. El respeto por el material original es tan grande, que Age of Resistance será realizada con marionetas, utilizando el digital solo para los fondos. De ese modo se intentará conservar el encanto natural de la película de 1982. El elenco de voces es de lo más variado, e incluye a Taron Egerton, Nathalie Emmanuel, Helena Bonham Carter, Mark Hamill, Natalie Dormer, Alicia Vikander, CaitrionaBalfe y Simon Pegg. Fecha de estreno: en el transcurso de 2019.

3. Animación japonesa

Rilakkuma y su amigo Korilakkuma - Fuente: YouTube 00:46

Una de las apuestas infantiles más interesantes de la plataforma, es la de este simpático oso de peluche llamado Rilakkuma, que en Japón es desde hace varios años un verdadero fenómeno. Realizada en stop motion y con una estética marcadamente kawaii (palabra con la cual se denomina en Japón a cualquier producto que busque inspirar ternura), Rilakkuma and Kaoru cuenta la historia de una mujer adulta y qué sucede cuando en su casa aparecen dos ositos de felpa con los que debe convivir. Fecha de estreno: 19 de abril.

La otra propuesta de animación japonesa que Netflix lanzará este año, es una remake de Los caballeros del zodíaco , el animé que tanto popularidad tuvo en Argentina a mediados de los noventa. Con animación digital y haciendo a un lado los dibujos tradicionales, la serie contará nuevamente las aventuras de Seiya, Hyoga, Ikki, Shiryu y Shun, y la lucha por proteger a la diosa Atenea. Fecha de estreno: en el transcurso de 2019

4. Locke and Key

En Lock and Key, los personajes pueden asomarse al interior de una mente humana, entre otras cosas...

Este es un proyecto maldito que, luego de varios intentos, finalmente parece que llegará a la pantalla chica. La trama está basada en una historieta escrita por Joe Hill (hijo de Stephen King) y trata sobre una casa que esconde un portal a una peligrosa dimensión. Y a ese lugar se mudará una familia marcada por una tragedia personal, que deberá enfrentarse a los varios secretos que esconde el tenebroso caserón. El cómic fue un éxito inmediato porque presenta todos los condimentos que necesita una adictiva historia de terror. En 2010 hubo dos intentos de llevar el comic al cine, pero ninguno de ellos pudo concretarse (aún cuando en una de esas producciones estaba Steven Spielberg). En 2011 se filmó un piloto que finalmente no quedó aprobado, a pesar del buen recibimiento de que tuvo en proyecciones de testeo. En 2017 Hulu encargó una nueva adaptación, pero con el proyecto a medio hacer y con Andy Muschietti como director del piloto, otra vez el proyecto quedó cancelado. En mayo de 2018 Netflix tomó la posta y continuó la producción de la serie. De no surgir (una vez más) nuevos inconvenientes, Locke and Key finalmente llegará este año. Fecha de estreno: en el transcurso de 2019

5. The Umbrella Academy

Una original vuelta de tuerca a las series de super héroes - Fuente: YouTube 01:00

Otro título cuya materia prima viene de las historietas. The Umbrella Academy fue creado por Gerard Way (cantante de My Chemical Romance ), y tomó como disparador a un grupo de jóvenes que cuentan con distintos tipos de poderes. Todos ellos conforman un grupo que es dirigido por un misterioso líder, y deberán intentar no solo detener una amenaza que podría destruir el mundo, sino también lidiar con un posible enemigo entre sus filas. Esta es una de las apuestas más importantes de Netflix para el año, y contará con Ellen Page como una de las protagonistas. Fecha de estreno: 15 de febrero.

6. Gilda

Crédito: Ignacio Sanchez

Ante los buenos resultados de la miniserie dedicada a Sandro ( que dio pie a un inminente aluvión de otras ficciones basadas en famosas figuras argentinas), Netflix tomó nota y hace algunas semanas anunció la producción de Gilda . Con el protagónico de Brenda Asnicar , la serie contará la vida de la popular cantante que, en 2016, Natalia Oreiro interpretó en el cine. Fecha de estreno: en el transcurso de 2019

7. Dead to Me

Christina Applegate estará al frente de una nueva sitcom

Con el final de Unbreakable Kimmy Schmidt a la vuelta de la esquina, llega una nueva sitcom protagonizada por otras mujeres. Dead to Me cuenta la historia de una viuda y su vínculo con una amiga que vive de manera muy libre el día a día, pero que calla un terrible secreto. Las actrices elegidas son Christina Applegate, Linda Cardellini, quienes serán acompañadas por James Marsden. Fecha de estreno: en el transcurso de 2019

8. Wu Assassins

El artista marcial en una escena de The Raid - Fuente: YouTube 03:29

Luego del experimento fallido de Iron Fist, Netflix vuelve a apostar por las artes marciales pero ahora desde un nuevo enfoque. El relato transcurre en San Francisco y el protagonista es Kai Jin, un aspirante a cocinero que descubre ser un Asesino Wu, el último representante de una dinastía de poderosos guerreros. La trama promete acción al mejor estilo de las viejas películas de karate protagonizadas por Bruce Lee. Para el personaje de Kai, el elegido fue Iko Uwais, un excepcional interprete indonesio experto en combate, que ganó legiones de fans por su trabajo en los films de acción The Raid, The Raid 2 o Headshot . Fecha de estreno: en el transcurso de 2019

9. Hache

Luego del boom de Las chicas del cable, Élite y Paquita Salas, la señal streaming vuelve a producir en España. Inspirada en hechos reales, Hache se ubica en la Barcelona de los sesenta y se centra en Helena, una mujer que dominó el tráfico de heroína en esa ciudad. La ficción policial tendrá ocho episodios de una hora, y la coordinadora general es Verónica Fernández, guionista que participó de grandes títulos de la televisión española como Velvet Colección, Cuéntame cómo pasó y el film El bola . Fecha de estreno: en el transcurso de 2019

10. Russian Doll

El divertido avance de Rusian Doll - Fuente: YouTube 02:20

El tiempo le dio revancha a Leslye Headland, esa notable actriz que ganó relevancia en American Pie, y que en Orange is the New Black obtuvo una merecida popularidad. Y ahora llegó el momento de un gran protagónico gracias a Russian Doll. La serie toma un esquema muy similar al de El día de la marmota , y presenta a Nadia, una mujer que vive una y otra vez la misma fiesta solo para morir de la forma más absurda, y reaparecer nuevamente justo cuando esa celebración está a punto de comenzar. Atrapada en un ciclo que parece infinito, la situación cambiará cuando conozca a un hombre al que le sucede exactamente lo mismo. De no haberse utilizado para la gran película de Peter Sellers, esta ficción bien podría haberse llamado La fiesta interminable . Fecha de estreno: 1 de febrero.

DE YAPA: Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes

El documental mostrará entrevistas inéditas a Bundy - Fuente: YouTube 01:59

Desde hace tiempo Netflix encontró en el terreno de las docuseries un nuevo terreno para explorar, y Making of a Murderer o Wild Wild Country son buenos ejemplos de eso. Y este año llega el turno de una propuesta que genera enorme interés. Ted Bundy es el asesino serial más salvaje en la historia reciente de Estados Unidos, y en los setenta la justicia logró probarle el asesinato de al menos 36 mujeres. Sentenciado a la silla eléctrica y ejecutado en 1989, Bundy era una figura de un enorme carisma que despertó el interés de la prensa y el público en general, que no podía comprender qué motivaba a un hombre a cometer esos brutales homicidios. La serie contiene varias entrevistas que Bundy dio en prisión y que hasta el momento jamás vieron la luz. También contará con material de archivo inédito y notas realizadas en la actualidad, procurando de ese modo armar un rompecabezas sobre quién fue ese asesino. Fecha de estreno: 24 de enero.