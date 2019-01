Franco Masini y su hermana, Milagros, rumbo a Nueva York

Pablo Mascareño SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 24 de enero de 2019 • 15:43

Son jóvenes y talentosos. Un combo perfecto para cumplir las metas que se propongan. En eso andan Franco y Milagros Masini, caminando detrás de sus sueños. Los hermanos de Olivos pronto embarcarán rumbo a Nueva York para participar, desde el 28 de enero, del proyecto Go Broadway, creado por la argentina Valentina Berger. Esta plataforma educativa, con una década de existencia, le posibilita a los nuevos talentos del teatro musical perfeccionarse, tomar clases con importantes maestros, audicionar en la meca del género y hasta hacer algunas presentaciones en vivo. Florencia Otero, Germán Tripel y Angela Torres fueron algunos de los artistas argentinos que ya desfilaron por las aulas de Go Broadway. Y ahora es el turno de ellos, están eufóricos. Ansiosos. Pronto concretarán uno de esos anhelos bien profundos. Esos que se desean fuerte para que se cumplan.

Los Masini irán juntos a participar de esta experiencia sumamente enriquecedora y muy codiciada por la nobel generación de artistas del musical. "Fue Valentina Berger quien nos acercó la idea de estudiar afuera. En lo personal, siempre que puedo intento ir a tomar clases al exterior. Ella me vio en Casi Normales y me contó cómo era la modalidad. No dudé un instante en aceptar", explica Franco. Su hermana Mili, como la conocen todos, siempre soñó con formarse junto a su hermano, así que la propuesta le calzó como anillo al dedo: "En mi caso, la gente de Go Broadway me pidió que enviara un video a modo de audición".

Este proyecto se concentra en dos semanas de trabajo intenso desde la mañana hasta la tarde. "Al ser pocos días, te permite hacerlo sin que pierdas tu actividad normal o los trabajos que tenés comprometidos", reconoce el joven actor.

Actualmente, Franco integra el elenco de La naranja mecánica, dirigido por Manuel González Gil, en la sala de El Método Kairós de Palermo, luego de protagonizar Casi Normales y Marco Polo, en teatro; y de formar parte de la película El clan, de Pablo Trapero , y de Adda, ficción emitida por Telefe. Mili, por su parte, terminó las grabaciones de la serie de Nickelodeon Kally´s Mashup!, donde interpretaba a Olivia. En el mientras tanto, ambos disfrutan de grabar covers de temas internacionales como lo hicieron con la lograda versión de Perfect de Ed Sheeran. "Ir a estudiar a Broadway es un sueño, serán como unas vacaciones con estudio", reconoce Milagros. Y él admite que la formación de ambos jamás se apartó de su eje: "Siempre estudiamos comedia musical, teatro, canto. Es lo nuestro".

En las aulas del Saint Gregory´s College ambos mamaron el amor por el arte. Fue el espacio de libertad creativa que les brindó esta institución la semilla fundamental para que la planta germinara. Allí también encontraron a los amigos en común y el espacio de contención para no alejarse de esos aspectos esenciales de la vida que tanto disfrutan.

La ley primera

Franco y Mili Masini, dos hermanos muy unidos y compinches Fuente: Archivo - Crédito: PATRICIO PIDAL/AFV

Los chicos cumplen a rajatabla el mandato del Martín Fierro poniendo en práctica aquella premisa que ordenaba que los hermanos sean unidos. Lejos de José Hernández y más cercanos a Bob Fosse, Franco y Mili mantienen un vínculo idílico. Son muy unidos y bien compinches. Franco tiene 24 años, dos más que su única hermana. Ambos construyeron una relación fraternal a tal punto que se extrañan cuando no se ven. "Somos familieros. Nos gusta ir a comer, compartimos amigos comunes, lo pasamos bien", explica el actor, quien vive solo a diferencia de su hermana que lo hace con Luz, la madre de ambos. Con papá Lucas también la relación es fantástica y no son pocas las noches que se visitan para cenar.

"Mis amigos no pueden creer la relación que tenemos. Es un vínculo de hermanos, pero, dada la poca diferencia de edad, también somos amigos. Compartimos mucho. Aunque no somos iguales, somos opuestos complementarios. Por ejemplo, yo soy muy ordenado y ella es más relajada", asegura Farnco mientras que Milagros no duda en confirmar el secreto a voces de su hermano: "Él es más tranquilo y yo soy más activa. A mí no me caracteriza la timidez y él es súper tímido".

Sobre su romance con Candelaria Tinelli: "Lo viví de manera natural. Si dos personas públicas se ponen de novio, habrá más comentarios del medio, pero nada más" Fuente: Archivo - Crédito: PATRICIO PIDAL/AFV

A pesar de la timidez, Franco tuvo que lidiar con la exposición pública que iba in crescendo no solo a partir de participar en ficciones como Esperanza mía sino también por su noviazgo, ya concluido, con Candelaria Tinelli. "Lo viví de manera natural. Si dos personas públicas se ponen de novio, habrá más comentarios del medio, pero nada más", dice a LA NACION buceando en su natural perfil bajo y aclara: "Marcelo fue un suegro divino, todo estuvo perfecto siempre". Hoy, los hermanos están sin pareja y abocados, ciento por ciento, al trabajo individual o compartido como sucedió con la obra de Microteatro Chupetín arcoiris, dirigidos por Mariano Caligaris.

Franco, además de darle vida a Alex, su personaje en La naranja mecánica, también participa de Campanas en la noche, la nueva tira de Telefe protagonizada por Calu Rivero, Federico Amador y Esteban Lamothe. Y Mili se apresta a elegir entre algunas propuestas para iniciar luego del viaje a los Estados Unidos.

"Sueño seguir viviendo de mi profesión, tomando riesgos, aprender de los desafíos, nutrirme con las nuevas exigencias", explica Franco. Su hermana, con la misma pasión en la sangre, espera poder "avanzar pasito a pasito". El 28 de enero, Broadway les abrirá sus puertas para nutrirlos y confirmarles esa inclinación que se cimentó un poco en casa y otro poco en la escuela. "Estamos felices de viajar, pero también nos encanta estar en nuestro país, con nuestra gente", coinciden el chico amante de los pantalones rotos y admirador de Jack Nicholson y la chica coqueta fanática del outfit y devota de Meryl Streep.