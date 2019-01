La emotiva despedida de Maidana en el Monumental Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Juan Patricio Balbi Vignolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 19 de enero de 2019 • 20:57

Líder, caudillo, visceral dentro del terreno de juego. Calmo, respetuoso, sereno fuera de la cancha. Jonatan Maidana tiene dos facetas que se fusionaron a la perfección durante ocho años y medio en River para transformarse en uno de los líderes más importantes de la historia del club. Fanático de los documentales y la pesca, muy cercano a sus familiares y amigos íntimos, su sobria personalidad se contrapone con su alma guerrera de sangre caliente que tiene mil batallas en el historial. Sus siete cicatrices en la cabeza y sus decenas de tatuajes le permiten llevar consigo un recuerdo gigantesco de todo lo vivido en Núñez. Los hinchas millonarios, fieles admiradores desde que arribó en 2010, lo recordarán por siempre como el hombre que vivió el infierno para llegar a lo más alto. Porque desde el dolor sacó lo mejor de sí. Hasta alcanzar una cima a la que nunca se había llegado y forjar un amor mutuo que nunca perderá su incondicionalidad.

"Hoy no es un día más. Después de más de ocho años de defender nuestros colores, nos toca despedir a un guerrero inolvidable", anunció la voz del estadio a las 19.47 y pidió que el público presente centrara su mirada en la pantalla del estadio, donde se proyectó un video con las proezas y los momentos más destacados de la carrera de Maidana en el club. "Olé, olé, olé, olé... Joni, Joni", comenzó a gritar la gente cuando apareció el defensor por la puerta maratón ubicada en la Tribuna Sívori Baja. Y la emoción se apoderó de él: entró con sus ojos repletos de lágrimas al césped del Monumental y lo tocó por última vez con su mano derecha, antes de hacer su característica señal de la cruz. Fue su pequeño último partido.

En el centro del campo, lo recibió el presidente Rodolfo D'Onofrio con un sentido abrazo y una plaqueta conmemorativa por su exitoso ciclo en la institución. "Olele, olala, Maidana es de River, de River no se va", comenzaron a cantar los hinchas, mientras Joni se tocaba el corazón con su mano derecha y saludaba a las cuatro tribunas del estadio. "Olé olé, olé olé olá, Joni Maidana nunca rte vamos a olvidar", volvió a gritar la gente. Y lo despidió con un clásico para sus oídos: "Dale, campeón, dale, campeón".

Su ciclo en River: del infierno al cielo sin escalas

"Estoy ansioso por jugar en River. Yo soy un profesional. Cuando uno empieza siempre se ilusiona con jugar en Boca o en River. Y pasar en los dos grandes del fútbol es un privilegio de pocos, que últimamente se da muy de vez en cuando. Por eso yo disfruto de esta posibilidad y ojalá que se concrete cuanto antes". Junio de 2010. A los 24 años, Maidana había completado un buen semestre a préstamo en Banfield y ya tenía la mira de River encima.

Después de haber debutado en Los Andes en 2004, jugó el Sudamericano Sub-20 con la Argentina en 2005 y arribó a Boca. Debutó oficialmente el 14 de septiembre 2006 ante San Pablo en el Morumbí y conquistó la Recopa Sudamericana, su primer título en el Xeneize, donde disputó 66 partidos, convirtió un gol y además ganó la Copa Libertadores 2007. Finalmente, en agosto de 2008 emigró a Metalist de Ucrania por 3 millones de dólares pero solo jugó un año y medio en Europa.

Luego de pasar seis meses por el Taladro, llegó la transacción que cambió su vida: River le pagó a Metalist alrededor de cinco millones de dólares por su pase y el de Walter Acevedo. Y su historia dio un giro rotundo. Con la camiseta número 6 en la espalda y Ángel Cappa como entrenador, debutó el 8 de agosto de 2010 en la primera fecha del Torneo Apertura frente a Tigre: fue victoria 1-0 en el Monumental con un gol agónico de Rogelio Funes Mori.

Su primer gol en River fue a Boca en el Apertura 2010: victoria 1-0 en el Monumental Fuente: FotoBAIRES

En su primera temporada disputó 34 partidos de los 38 partidos, marcó tres goles y el primero fue más que especial: cabezazo certero para ganarle 1-0 a Boca en el Monumental en el Apertura 2010. Luego, el convirtió a Arsenal y Godoy Cruz en el Clausura 2011 y, además, fue expulsado en la derrota 4-0 ante Estudiantes de la última fecha del Apertura 2010. Siendo uno de los jugadores más regulares, y alternando la zaga central junto con Alexis Ferrero o Adalberto Román, el descenso no varió sus plantes: decidió seguir en River y se volvió uno de los pilares para lograr el regreso a la primera división.

"No recibí comentarios de irme del club. Estoy pensando en la pretemporada, en ponerme bien para estar a disposición del cuerpo técnico para el objetivo que se viene, que es el torneo y hay que pelearlo. Estoy contento en el club, trato de aprovechar cada día al máximo. Vestir esta camiseta es algo muy lindo. Solo pienso en River para tratar de hacer lo mejor por esta camiseta. Ojalá en poco tiempo pueda estar donde se merece porque nunca tuvo que haber bajado de categoría", destacó Maidana en diálogo con La Página Millonaria antes de iniciarse el torneo de la B Nacional que el Millonario conquistó con Matías Almeyda de DT.

Una tarde especial para Maidana: el regreso de River a primera tras la victoria 2-0 ante Almirante Brown en el Monumental Fuente: FotoBAIRES

Ya con la camiseta número 2 intocable, "Joni" solo se ausentó en dos de los 38 encuentros de aquel torneo y únicamente fue reemplazado en tres ocasiones. Luego, al volver a primera, atravesó uno de sus momentos más difíciles en el club: el 23 de septiembre de 2012, en la derrota 1-0 frente a Racing por el Torneo Inicial, sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha que le demandó alrededor de ocho meses de recuperación. Así, en la temporada 2012/13 solo pudo estar en 14 encuentros.

Con Ramón Díaz como entrenador, su regreso se produjo el 12 de mayo de 2013 en la victoria por 2-0 sobre All Boys en el Monumental del Torneo Final de aquel año. Titular en la zaga junto con Éder Álvarez Balanta, completó los 90 minutos, fue amonestado y nunca más volvió a perder terreno. A partir de allí, la historia grande comenzaría a escribirse.

El Torneo Final 2014, primer título con la camiseta millonaria Fuente: FotoBAIRES

Primero fue campeón del Torneo Final 2014, en el que disputó 14 de los 19 encuentros, fue expulsado una vez (ante Racing en la fecha 17) y alzó la Copa Campeonato 2014 frente a San Lorenzo. Luego, al llegar Marcelo Gallardo , siguió firme en el equipo titular y se afianzó junto con Ramiro Funes Mori en la zaga que conquistó tres títulos: la Copa Sudamericana 2014, aunque sin tanto protagonismo: disputó cuatro encuentros y fue reemplazado por Germán Pezzella en vuelta de las semifinales ante Boca y en la dos finales ante Atlético Nacional por una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda; la Recopa Sudamericana 2015, en la que disputó ambos partidos frente a San Lorenzo; y la Copa Libertadores 2015, con asistencia perfecta en los 14 juegos sin salir ni un minuto y con un vital gol frente a Cruzeiro en el 3-0 de la vuelta de los cuartos de final.

Integrando una de las defensas más sólidas de la historia junto con Gabriel Mercado, Funes Mori y Lionel Vangioni, el defensor nacido en Adrogué empezó a moldear la estirpe de ídolo con su temple y su sacrificio en las situaciones más límites. Pese a los altibajos en el juego durante su ciclo, Maidana nunca resignó su entrega y siempre se brindó al máximo para el bien del equipo desde el lugar en el que le tocó estar. Y hoy es valorado como un baluarte histórico de la institución.

De la mano del Muñeco, los títulos siguieron: Copa Suruga Bank 2015 (titular), Recopa Sudamericana 2016 (titular ambos partidos frente a Independiente Santa Fe), Copa Argentina 2016 (de los seis juegos, solo faltó en la semifinal frente a Gimnasia La Plata), Copa Argentina 2017 (titular en los seis encuentros), Supercopa Argentina 2017 (titular en el 2-0 frente a Boca) y Copa Libertadores 2018 (disputó 13 partidos de titular ya que fue al banco en el debut ante Flamengo).

El festejo de la Supercopa Argentina ante Boca en el inicio de un 2018 inolvidable Crédito: Prensa River / Diego Haliasz

"A mí me gusta estar cerca de los jóvenes que recién arrancan, haciéndoles saber que se tienen que exigir porque son el futuro del club. Y el consejo es que cuiden el lugar donde están. Estar en River es un privilegio. Yo tuve la suerte de arrancar en el ascenso y hay bastante diferencia. Tienen que exigirse, no conformarse con sumar un partido en Reserva o jugar un partido en primera. Hay que ir siempre por más, y si están acá en River, por algo será", contaba Maidana en una entrevista con LA NACION en noviembre de 2007.

"Acá te evalúan semana a semana. No importan los torneos que hayas ganado, eso quedará en el recuerdo del hincha. En cuanto al rendimiento, no podés aflojar porque es un club que te exige mucho. No podés esperar o decir 'tengo varios torneos encima, puedo jugar algunos partidos mal que no pasa nada'. No, no te podés relajar", señalaba, y luego explicaba lo que siente por la institución. "Uno se aferra a las oportunidades que aparecen. Estoy eternamente agradecido a los clubes por los que pasé. Pero River se ha convertido en el mejor, por todo lo que conseguí y porque me afiancé como jugador. Lo valoro y sé que vivir todo este último tramo fue muy importante después de tocar fondo. Hubo un clic cuando llegó una dirigencia que trabaja y hace las cosas bien. El club está ordenado y la gente también ayuda y es fundamental. Todos de la mano aportamos un granito de arena para estar en lo más alto".

La última conquista de América en Madrid ante el eterno rival fue el broche de oro para un ciclo que será eterno. Pasaron Ferrero, González Pirez, Román, Alayes, Bottinelli, Balanta, Mammana, Pezzella y Funes Mori y continúan Martínez Quarta y Pinola. Pero Maidana siempre estuvo allí. Firme en el barco sin importar si el clima anticipaba tormenta, nubarrones o un sol pleno. Y construyó un legado que será difícil de igualar: 277 partidos jugados, 11 títulos (cinco nacionales y seis internacionales), ocho goles y una mística que River sabe que quizás nunca se vuelva a repetir.

Festejo único en Madrid: Maidana se va como bicampeón de la Copa Libertadores Fuente: AP

Los números de Maidana en River

Debutó el 8 de agosto de 2010 en la primera fecha del Torneo Inicial 2010 (1-0 a Tigre) y jugó su último partido el 18 de diciembre de 2018 en la semifinal del Mundial de Clubes (2-2 con Al Ain de Emiratos Árabes Unidos y derrota por penales).

Disputó 277 partidos: 161 en Primera División, 61 en Copas Internacionales, 36 en la B Nacional y 19 en Copas Nacionales.

161 en Primera División, 61 en Copas Internacionales, 36 en la B Nacional y 19 en Copas Nacionales. Ganó 11 títulos: Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Copa Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 2016, Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2017 y Copa Libertadores 2018.

Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Copa Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 2016, Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2017 y Copa Libertadores 2018. Marcó ocho goles: cuatro en Primera División, dos por Copas Nacionales y dos en Copas Internacionales.

cuatro en Primera División, dos por Copas Nacionales y dos en Copas Internacionales. Recibió 82 amonestaciones y dos expulsiones: en la derrota 4-0 ante Estudiantes de la última fecha del Apertura 2010 y en la victoria 3-2 ante Racing de la fecha 17 del Torneo Final 2014.