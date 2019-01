El servicio de mapas digitales colaborativos de Waze permiten elaborar trayectos que pueden ser más largos, pero que evitan las multas por circular por zonas peatonales restringidas

Guillermo Tomoyose SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 21 de enero de 2019 • 00:30

La circulación de vehículos en ciertas zonas de la ciudad de Buenos Aires puede terminar en una multa de 1785 pesos. Esto ocurre en las zonas peatonales de Tribunales, Retiro y el casco histórico porteño, donde solo se puede atravesar por las avenidas 9 de Julio, Córdoba, Corrientes, Saenz Peña, Roca, Avenida de Mayo y Belgrano, además de algunas calles específicas que rodean a la Plaza de Mayo.

Estas limitaciones son por horarios y días hábiles, de 11 a 16, pero en julio se extenderán de 9 a 18 horas. Tantas indicaciones pueden tomar por desprevenido a los conductores que no estén habituados a circular por esta zona. Para evitar que las autoridades labren un acta, Waze es una herramienta útil para tener presente las condiciones que tienen las restricciones zonas peatonales.

Waze es el servicio de cartografía digital colaborativa de Google, un recurso útil que ayuda a muchos conductores a evitar los cortes del complicado tránsito porteño. Con estas nuevas restricciones de circulación, la aplicación también establece las rutas que evita las zonas peatonales según el horario.

La navegación guiada de Waze permite distinguir zonas peatonales de circulación restringidas de 11 a 16 en días hábiles, como se muestran en este mismo trayecto en dos horarios diferentes

En las pruebas realizadas con Waze se pudo identificar que, de 9 a 16, las rutas eran más largas en las zonas peatonales. Luego, el mismo trayecto fuera de ese horario ingresaba a las calles y sin riesgo de infringir la norma de restricción de circulación en el casco histórico y Retiro, a diferencia de la cartografía de Google Maps o Here WeGo, que no realizan esta distinción y no contemplan la restricción de circulación establecida por las autoridades del gobierno porteño.

"Los editores de mapas de Waze han identificado las zonas donde no se puede circular, para evitar afectar a los usuarios, esto se encuentra reflejado en el mapa de la aplicación, por lo que manda a rutas alternas para una mejor movilidad", dijo la compañía al ser consultada por LA NACION. A su vez, la firma remarcó que cuenta con una comunidad activa de más de 500 mil editores de mapas alrededor del mundo que trabajan constantemente en mejorar y actualizar los mapas locales en cada ciudad.