0,212 consumo per cápita de whisky

A tono con lo que sucede en el mundo, el whisky se vuelve a poner de moda en la Argentina: en 2017, último año con mediciones completas, se vendieron en el país 1.038.250 cajas de 9 litros, que equivalen a 9.344.250 litros. Dicho de otro modo, se consumen localmente 0,212 litros per cápita de esta bebida por año.

Según Gastón Regnier, editor de Revista Bar and Drinks y periodista especializado en bebidas, de la cifra de cajas vendidas, 649.000 corresponden a marcas nacionales y 389.250, a productos importados. "A su vez, de esos importados, 306.500 cajas son de blends escoceses; 47.750, americanos; 25.500, irlandeses, y 9500 a otros orígenes", detalla el especialista.

Este regreso de los paladares locales al whisky se da después del proceso de trabas a las importaciones y se suma a una tendencia mundial que indica que esta bebida se está poniendo de moda nuevamente. Para ponerlo en cifras: en el mercado local, los americanos (bourbons) crecieron 133% en 2017, respecto de 2016; los irlandeses, 32,5%, y las maltas, 60%.

Una característica que distingue a este producto es la gran cantidad de etiquetas que se comercializan dentro de la categoría. Según refiere Regnier, hay más de 70 marcas en el mercado local. Asimismo, es destacable la cantidad de catas, cursos y actividades que hay en la actualidad en el país y que ayudan a impulsar aún más el consumo de esta bebida. En este contexto, los que más crecen son los whiskies premium.

Para dimensionar el volumen de consumo local de whisky se puede mirar lo que sucede con el pisco en Perú, un país con fuerte producción de esa bebida. "El consumo per cápita de pisco ahí es de 0,3 litros y crece al 10% anual, por lo que no están mal los números locales de consumo de whisky. Aunque podrían ser mejores si no hubieran existido las trabas a las importaciones", opina Regnier.ß