Alta Fidelidad. Brexit-pop: de los Sixties a las Spice Girls

Spice Girls, una metáfora británica

Por Fernando García

"Vamos por ahí, a la deriva/soñando, contando mentiras, malgastando el tiempo/pero de pronto es muy tarde, el tiempo llega y no puede esperar/no hay más tiempo". En "Time Song" (la canción del tiempo), Ray Davies canta con ese efecto de memoria crepuscular prematura que lo había distinguido en las baladas que escribió para los Kinks más o menos a partir de 1966. Sí, mientras el pop se volvía futurista y technicolor, el songwriter más dickensiano del Swingin' London sepiaba el presente con comentarios que asordinaban el optimismo rampante con memorias incómodas de la vida dura de la posguerra. A su modo, ponía en música y letra lo que Richard Hoggart había radiografiado en el best seller "The uses of literacy: aspects of working class life" ("La cultura obrera en la sociedad de masas", en la edición argentina de Siglo XXI) de 1957, punta de lanza de los estudios culturales. "Time song" se editó recién en agosto de 2018 como parte del relanzamiento del álbum "Village Green Preservation Society", de 1968. Es una canción de piano de apenas dos minutos con cadencia de vals o arrorró, un rescate al que nos tienen acostumbrados las ediciones aniversario con su parafernalia de remezclas y material que antes descartado ahora deviene oro en polvo. Solo que "Time song" salió de la oscuridad del archivo en el momento justo.

"Time song" se estrenó el 14 de enero de 1973 en el teatro Royal Drury Lane de Covent Garden, la sala escénica más antigua de Londres en actividad. Ray Davies y los Kinks la ofrendaron como festejo por la entrada del Reino Unido al Mercado Común Europeo, alianza agónica a las puertas de un Brexit que en marzo separará a la isla un poco más del continente. Resulta muy curioso que en el mismo tiempo en el que Davies desempolvó la canción, la remezcló y decidió editarla como simple adelanto, Theresa May trabajó en un modelo de Brexit que el parlamento le votó en contra esta semana por escándalo encendiendo las alarmas del equilibrio político en la isla. Poco antes de que "Time song" estuviera disponible en formato físico y streaming, el agudo Davies decía: "Cuando tocamos en un concierto en Drury Lane en 1973 para 'celebrar' que estábamos a punto de unirnos al llamado Mercado Común Europeo, decidí usar la canción como una advertencia de que el tiempo se estaba agotando para el antiguo Imperio Británico. Por extraño que parezca, el tema parece bastante conmovedor y apropiado para ser lanzado en este momento en la historia británica, y al igual que la propia Europa, es una mezcla áspera que todavía tiene que ser retocada". Icono de la insularidad, Davies probablemente haya anticipado el brit-pop que ritmó los tiempos de la tercera vía de Tony Blair en una versión triunfalista y demagógica del original sixtie. En esa escena se adelantó el voto por la partición de Inglaterra de Europa: entre la euforia premier league de Oasis y un grupo como Pulp que abrazaba el consumo irónico del estilo Eurovisión, el concurso que catapultó a los suecos (y también los zuecos) de Abba en los 70. Los cejijuntos hermanos Gallagher vendieron muchos más discos, por cierto.

El alineamiento con Estados Unidos o Europa están en el ADN del pop inglés. El consumo juvenil de la posguerra trajo la novedad de las subculturas. Teddy Boys y Rockers abrazaban el americanismo (que es el tema de central de Hoggart en su libro); los Mods exaltaban la moda continental (Francia, Italia). Unos adoraban las Harley Davidson; los otros las motocicletas Siambretta o Vespa. Las disputas (batallas campales en la costa) parecían cuestiones superficiales de ropa y discos pero en el fondo se estaba discutiendo la identidad moderna de Inglaterra. Por eso no debe extrañarle a nadie que una de las mejores imágenes que dieron la vuelta al mundo (virtual) esta semana mostrara una bandera en las afueras del parlamento con la leyenda: "Esto es como cuando Geri Halliwell sobrestimó su viabilidad como solista y abandondó las Spice Girls". El Brexit explicado con una metáfora pop. Made in the U.K.