Marina Gorbis: "Somos todos inmigrantes del futuro"

Loris María Bestani SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 20 de enero de 2019

A Marina Gorbis, Directora del Institute for the Future (Instituto para el futuro), con base en Silicon Valley, lo que mejor podría definirla es el arte de tomarse al futuro como una forma de vida. Esta ucraniana de nacimiento, que está al frente de la organización sin fines de lucro abocada a descifrar lo que se viene en negocios, educación, gobierno y sociedad civil, afirma que con la imparable evolución de la tecnología los modos de crear valor van a ser cada vez más "digiversos"; que estos cambios alcanzarán desde las tareas más rudimentarias hasta las que requieren más conocimientos; y que como consecuencia las organizaciones no serán más lo que son hoy ni tampoco será igual la ya tradicional relación empleador empleado porque este último trabajará cada vez más por contratos cortos.

Automatización

"El análisis legal se hace cada vez más a través de máquinas"

Gorbis atribuye la actual reconfiguración del trabajo a dos factores principales: la automatización y la economía por encargo (on demand). "Si bien ya conocemos fábricas totalmente automatizadas que no necesitan la presencia física de gente para funcionar, la automatización está también avanzando sobre el terreno de los servicios y el trabajo del conocimiento", dice. Por un lado, el análisis legal se hace cada vez más a través de máquinas, y por el otro, empresas como Narrative Science están creando software que automáticamente convierte datos en historias, que de tan bien redactadas muchas veces son difíciles de diferenciar de las escritas por periodistas (en especial, las de deportes y del clima), ejemplifica.

Economía por encargo

"Es el nuevo modo de crear valor"

Con respecto a la economía por encargo, esta se concreta en plataformas como Uber y Upwork, "que conectan a personas que necesitan hacer algo con otras que pueden completar el trabajo, y que a menudo pueden subdividir el trabajo en una serie de tareas sencillas y emplear a cualquier persona del planeta que tenga la idoneidad necesaria", explica. Además, agrega, la coordinación es hecha mayormente por algoritmos (en contraposición a los gerentes humanos del pasado) e incluye, entre otros ítems, la identificación y el reclutamiento de gente, el proceso de satisfacción del cliente y distintos sistemas de evaluación del trabajo. "Esta economía socava las relaciones tradicionales de empleador-trabajador, ya que gran parte del trabajo comienza a realizarse sobre la base de contratos o tareas específicas", puntualiza.

"Este es el nuevo modo de crear valor," añade. Puede hacerse con fines de lucro o como un bien comunitario o público, como son Wikipedia, el software de Open Source o muchos de los movimientos sociales que están movilizando a gente rápidamente para involucrarla en acciones colectivas de magnitud.

Las organizaciones que se vienen

"Se desdibujan los límites entrelos empleados y varios tiposde colaboradores"

"El crecimiento de plataformas y la habilidad de coordinar actividades por fuera de las estructuras formales van a transformar el modo en que las organizaciones operan", opina Gorbis. Y pasa a enumerar algunas transformaciones organizacionales que ya pueden verse en el horizonte. La asignación de recursos realizada en forma creciente por algoritmos es una, y la posibilidad de mantener pocos empleados y ganar a la vez escala en términos de alcance, impacto y participación del mercado es otra. "También se desdibujan los límites entre los empleados y varios tipos de colaboradores y cobra importancia recompensar a las personas de nuevas formas además de monetariamente," añade. Por su parte, a la hora de definir reclutamientos, el CV y los títulos son reemplazados por nuevas herramientas que permiten evaluar los datos y la reputación del candidato.

Las habilidades ganadoras

"La propia reputación es mucho más importante..."

"El arte y la ciencia del management de la propia reputación es mucho más importante en un mundo en el que la cancha de los negocios es global", observa Gorbis. Traducido en simple sería la habilidad necesaria para construir y administrar la marca personal. Otra aptitud clave según la psicóloga es amigarse con las máquinas (entendidas como robots, bots o cualquier recurso tecnológico), porque la fuerza de trabajo del futuro las incluirá. "Hay que aprender a administrarlas para poder trabajar en equipo y potenciarlas", subraya. Por otro lado, en una realidad donde lo que domina es lo transitorio, saber crear tribus según las necesidades específicas del proyecto en cuestión es también crucial. Por ejemplo, para realizar con éxito un negocio en otro territorio, es indispensable contar con gente local que conozca la mentalidad, las regulaciones y las artimañas del lugar.

Mindset

"No hay otro modo de adaptarse sino desprendiéndose de viejos hábitos"

"Cuando uno va a vivir a otro país, tiene que aprender el idioma, la cultura y la nueva manera de hacer. En efecto, no hay otro modo de adaptarse sino desprendiéndose de los viejos hábitos y adquiriendo la nueva lengua y las nuevas formas de hacer. "Esta es una buena descripción del 'mindset' (mentalidad y enfoque) que hace falta para pensar el futuro y adaptarse a él", dice Gorbis. "Parafraseando a Margaret Mead, somos todos inmigrantes del futuro porque ninguno es nativo en esa tierra", remata.

MINI BIO

Marina Gorbis, directora del Institute for the Future

Profesión: Lic. en Psicología

Origen: Ucrania

Estudios: Máster en Políticas Públicas de University of California, Berkeley

La autora de The Nature of Future, asesora sobre las organizacionesdel futuro a cientos de compañías de negocios, centros de educación,a gobiernosy a la sociedad civil en general