Sensibilidad pop y groove para bailar, el método Mena

Javiera Mena Fuente: LA NACION

La chilena acaba de editar un disco que combina todos los sonidos actuales; hoy se presenta en el Parador Konex

Alejandro Lingenti SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 20 de enero de 2019

En poco más de diez años, desde la aparición de su primer disco, Esquemas juveniles (2006), hasta hoy, Javiera Mena ha sabido cómo construir una carrera sólida y expansiva. Al tiempo que su popularidad en Chile fue creciendo exponencialmente -la prueba fehaciente fue su presentación en el popular Festival de Viña del Mar de 2016-, también fue sumando fans y elogios de la prensa especializada en México, España y la Argentina, donde volverá a pisar un escenario hoy, a las 19. Esta vez Javiera llegará al Parador Konex (Sarmiento 3131, CABA) con la mochila cargada de sus últimas canciones del disco Espejo y otras de un notable repertorio que, en los últimos años, se ha inclinado claramente hacia el electropop.

"Creo que hay dos facetas que me representan: la del electropop más bailable (muy presente en el álbum Otra era, de 2014) y la de la baladista. La electrónica es medular, eso sí. Es que yo empecé haciendo música en una computadora", argumenta la música chilena que todavía en la Argentina es un secreto por descubrir.

A mediados de diciembre, Javiera lanzó el videoclip de Alma, cuarto single de su último trabajo, el primero que editó con un sello multinacional (Sony Music). Y hace poco también le llegó la confirmación de su inminente participación en el Coachella, famoso festival californiano. "Me gusta dejarme llevar cuando compongo o toco, pero la disciplina también es necesaria -explica Mena-. Con los años vas acumulando experiencia y aprendiendo cómo llegar más rápido a los lugares a los que querés ir".

En las plataformas de streaming apareció hace un tiempo Primeras composiciones 2000-2003, un disco con pasajes acústicos y una producción más austera que igual deja entrever la gran capacidad de la artista chilena para elaborar melodías adhesivas. "Los cambios no son obligatorios -reflexiona Javiera-. Hay algunos músicos que mantuvieron siempre un mismo estilo, como los Ramones, y siguen siendo maravillosos. Yo he ido variando, pero siempre dentro de un estilo definido. Las herramientas y la gente con la que te vas topando hace que tu sonido vaya cambiando". Lo que no se discute es que la Argentina siempre ha sido una buena plaza para Mena. Esquemas juveniles, de hecho, fue editado aquí antes que en Chile, donde la prensa la ha tratado bien, pero con menos entusiasmo que en el exterior. "A veces sucede que la prensa te valora más afuera que en tu propio país. En los países más pequeños, como Chile y Uruguay, están más pendientes de lo que ocurre en el exterior y quizá no valoran tanto lo que ocurre localmente. En Chile se observa mucho lo que pasa en Estados Unidos y Europa. Pero eso está cambiando lentamente, y hoy ya me siento más valorada en mi país", sintetiza la artista.

De la escena musical del su país, Javiera destaca a Peggy Gou, "una productora y DJ que reivindica el tecno y el house para las nuevas generaciones". También elogia a Tomasa del Real, la otra artista chilena que será parte de la edición 2019 del Coachella: "Forma parte de la escena de la música alternativa de mi país. Mezcla muy bien la electrónica con el trap, el hip hop y el perreo. Es una escena chica pero muy colaborativa. Mi hermano acaba de verla en vivo en Nueva York y me contó que la pasó genial. Sus shows son divertidos, la pasás muy bien viéndola". En Espejo Javiera hizo su propia puesta a punto con la música para la pista de baile con raíz latina: con la colombiana Li Saumet (Bomba Stereo) como socia, el cadencioso tropical house de Intuición se vuelve realmente adictivo.

Aun con plena conciencia de las polémicas que generan algunas letras machistas del reggaeton, Mena prefiere quedarse con lo mejor de ese género hoy en boga en todo el mundo: "Se puede tomar en cuenta su ritmo bailable y su muy buena producción, sin hacer tanto foco en las letras -señala-. A mí, más que la misoginia, me llama la atención la arrogancia de algunos artistas. Pero pasa en todos los estilos. ¿O no hay misoginia y arrogancia en el rock?".