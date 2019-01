El conductor y el actor protagonizaron un fuerte ida y vuelta en Intrusos

19 de enero de 2019 • 18:46

Fue un romance tumultuoso y el después no fue más calmo. Y cuando todo indicaba que la disputa entre Federico Bal y Barbie Vélez había quedado en el pasado, la vigencia de esa historia de amor con ribetes judiciales volvió a surgir, incluso con más fuerza que antes. A los protagonistas y sus madres, las polémicas y mediáticas Nazarena Vélez y Carmen Barbieri, se sumó ahora un nuevo protagonista: Jorge Rial .

El conductor de Intrusos y Bal protagonizaron un tenso cruce al aire. Ocurrió el viernes, en aquel programa de chimentos, a minutos de que el actor se presentara al Juzgado de Familia de Mar del Plata, la ciudad en la que todos los involucrados se encuentran haciendo temporada. En esa sede, el hijo de Santiago Bal solicitó una medida perimetral y un bozal legal contra su exsuegra. Y fue eso lo que llamó la atención de Rial.

Sin nombrarla, Bal señaló a su exsuegra como la responsable de reavivar una polémica que para él, aseguró, está cerrada desde hace tres años. "Del otro lado tenés gente que consigue un móvil solo a cuestas de hablar mal de mí, porque tal vez eso rinde. Con el afán de vender una obra, el escándalo es la llave", aseguró.

El conductor le preguntó por qué no podía cerrar de una vez aquella historia y le cuestionó que se haya enfocado en Nazarena. "¿Por qué no se puede cerrar el tema definitivamente? Vos tenés centrado todo en Nazarena, y quien prende esta mecha otra vez es tu amiga Flor de la V ", le recriminó, en referencia a la defensa mediática que la expanelista de Los ángeles de la mañana hizo esta semana.

Entonces, Bal le respondió que estaba equivocado: "Hoy tengo que venir a un juzgado por la mujer que hace tres años no para de hablar de mí y decir cosas que son completamente mentira. Se reaviva una polémica porque a mi amiga Florencia le preguntan sobre algo que pasó hace tres años, y ella estaba al lado mío, y cuando cuestionan mi rol como hombre, ella siempre va a defenderme porque sabe como fueron las cosas. Ella no aviva nada, simplemente habla por una persona que quiere y respeta".

Uno de los panelistas insistió en que la vieja disputa volvió a estar en los medios debido a lo que muchos entendieron como una contradicción por parte de De la V, quien como parte del colectivo Actrices Argentinas, ha apoyado otras denuncias públicas de mujeres que fueron víctimas de violencia de género. "Entiendo, porque ella también tiene una lucha muy importante por el feminismo. Me parece increíble su campaña y la de todas las mujeres y creo que es el movimiento de la década. Ella puede haber hablado, pero ustedes saben reavivarlo; saben darle un poco al fuego. Es un poco responsabilidad de los dos. Ustedes no pueden lavarse las manos", les recriminó, a modo de respuesta, el hijo de Barbieri.

"Flor de la Ve no orina agua bendita. Yo entiendo que vos la querés, pero ella, inteligentemente, así como un montón de años eludió preguntas nuestras, podía haber dicho: 'En ese tema la Justicia ya se expidió y no hace falta decir nada'", arremetió Rial, ofuscado.

Bal, entonces, justificó nuevamente el accionar de su amiga: "Está bueno que una mujer, con toda su campaña y su feminismo, hable un poco sobre mí y que la gente sepa la persona que soy. Porque, dentro de tanta cosa, tal vez en el (inconsciente) colectivo queda un poco de todo lo que están diciendo y quieren instalar. Esa es la razón, justamente, por la que vengo a un Juzgado, para que termine la violencia, el hostigamiento y las amenazas que recibo constantemente de parte de esta mujer".

Luego, recordaron aquel momento en el que tanto Bal como Vélez participaban del "Bailando por un sueño" y cada uno debía estar en un estudio diferente porque entre ellos existía una medida perimetral. "¿Por qué lo hiciste?", le preguntó Rial.

"Porque era parte de un programa donde hoy elijo no estar", respondió Bal, pero el conductor redobló la apuesta: "¿En el contrato decía que te tenían que humillar?".

Ese fue, quizá, el momento más tenso de la entrevista. Mientras Bal aseguraba que no se había sentido humillado, Rial le pedía que vea las imágenes de aquel momento. "Estabas transpirando, nervioso", afirmó. "Preferís creer que lo de Marcelo Tinelli no fue una humillación por el cariño y el agradecimiento, pero sí sentís que te humillamos nosotros", concluyó.

Después, Bal volvió a explicar por qué decidió acudir a la Justicia: "Cuando vengo a un Juzgado y presento lo que presento, no es que tenga miedo de que me pase algo en la calle. ¡Vamos! Yo no tengo miedo a eso. Yo no pido una medida perimetral. Esa medida la establece una jueza. Lo que yo pido es que cese el tema del hostigamiento y la violencia contra mi persona. Y cuando una persona dice 'no sé cómo voy a reaccionar cuando lo encuentre', es una amenaza consolidada. Yo no estoy diciendo que tengo miedo de que me maten en la calle, estoy diciendo que si me llego a encontrar en un restaurante, no puedo controlar lo que al otro día esta mujer puede llegar a decir".