Trump ofrece protección a los dreamers a cambio de dinero para el muro

19 de enero de 2019 • 18:29

WASHINGTON.- El presidente norteamericano, Donald Trump , ofreció hoy a la oposición demócrata frenar por tres años la deportación de los dreamers, los jóvenes llevados por sus padres cuando eran menores de edad, a cambio de 5700 millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera con México, la causa que mantiene cerradas las oficinas gubernamentales desde hace casi un mes ( shutdown).

Pero la idea no tuvo buena recepción en el Congreso, donde los principales líderes demócratas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, adelantaron que no apoyarían esa propuesta. Los asesores demócratas dijeron que los líderes del partido se apegaban a su posición de que no negociarían con Trump hasta que se reabriera el gobierno.

"Los demócratas tenían la esperanza de que el presidente finalmente estuviera dispuesto a reabrir el gobierno y proceder a una discusión muy necesaria para proteger la frontera", dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado. "Desafortunadamente, los informes iniciales dejan en claro que su propuesta es una compilación de varias iniciativas rechazadas previamente, cada una de las cuales es inaceptable y en total, no representan un esfuerzo de buena fe para restaurar la certeza en la vida de las personas".

La concesión del presidente, dijeron los aliados republicanos, surgió de las discusiones que el vicepresidente Mike Pence y el yerno y asesor principal del presidente, Jared Kushner, tuvieron en los últimos días con legisladores en el Capitolio, incluido el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. Según The New York Times, personas familiarizadas con las conversaciones de Pence y Kushner, creen que pueden persuadir a un puñado de demócratas a unirse a los republicanos y aprobar un proyecto de ley del Senado que luego presionará a Pelosi para llegar a un acuerdo.

Agencia AFP