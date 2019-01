Se puede ejecutar el putt en el green con la bandera puesta Fuente: Archivo - Crédito: Enrique Berardi/LAAC

LA ROMANA, República Dominicana.- La imagen desconcertó a todos. Después del hoyo 8 y hasta el 15, el mexicano Álvaro Ortiz empezó a jugar rápido y a despegarse de sus compañeros de vuelta, el peruano Luis Fernando Barco y el dominicano Juan Cayro Delgado. Esta conducta le valió una advertencia de un oficial de reglas, con quien discutió agriamente, agregando extrañeza a una situación que llegó a millones de hogares por televisión.

Un mes atrás, esto no habría ocurrido. La posibilidad de jugar cuando uno está listo sin ser el golfista más alejado del hoyo es uno de los cambios reglamentarios que entraron en vigencia en el primer día del año, informalmente denominado "ready golf". Una serie de medidas tendientes a agilizar el juego que resultan revolucionarias menos por la forma en que cambian el juego que por producirse en un deporte muy arraigado a sus tradiciones, lo cual generó mucho revuelo.

"El oficial nos había dado una advertencia porque estábamos demorándonos un poco. Empezaron a cronometrarnos. Lo hicieron durante siete hoyos y yo no quería que me penalizaran, así que empecé a jugar más rápido", se justificó Ortiz. El mexicano es el líder del Latin America Amateur Championship y hoy saldrá en el último turno con un golpe de ventaja sobre Barco y el chileno Agustín Errázuriz. Cinco jugadores, entre ellos dos brasileños, Herik Machado y Fred Biond, están entre dos y cuatro golpes atrás, todavía con chances ciertas.

"No es el escenario ideal", dijo algo molesto el peruano Barco. Al margen de la legalidad del accionar del mexicano, la actitud de Ortiz no dejó una buena imagen.

El ready golf es uno de varios cambios, entre los cuales se destacan:

la posibilidad de ejecutar el putt en el green con la bandera puesta;

se dropea a la altura de la rodilla, no a la de los hombros;

reducción del tiempo límite de búsqueda de una pelota perdida, de 5 a 3 minutos;

el doble golpe sin intención no tiene penalidad;

tocar la arena en el búnker sin intención no tiene penalidad;

se puede hacer swing de práctica en el hazard;

posiblidad de dropear fuera del búnker con dos golpes de penalidad;

posibilidad de reparar todo daño en el green.

Los cambios fueron instrumentados en conjunto por la R&A (que rige el golf en todo el mundo excepto América del Norte) y la USGA para dinamizar el juego. La mayoría de ellos afecta al golf de aficionados, y muy pocos, al alto rendimiento, ambiente en el que lo que más resistencia ha despertado es usar el putter con la bandera puesta.

"Siento que es una ventaja. No me gusta", dijo Barco. "No la uso, es cero profesional", opinó el venezolano Konrad Brauckmeyer, que agregó. "Poder arreglar los spikes en el green, en cambio, está muy bien. Si no, era una ventaja para los que salen temprano." Del otro lado, el local Juan José Guerra admitió que deja la bandera en un putt largo o en bajada en greens rápidos, como los de esta cancha, Teeth of the Dog.

Ma rk Lawrie, director de la R&A para América Latina, se refirió al tema: "El reglamento siempre tuvo una suerte de halo bíblico. Uno pensaba que las reglas salían del Vaticano, no de Saint Andrews. Creo que esta modernización es un paso en el sentido correcto. Queremos acercar jóvenes, que viven a otra velocidad que la nuestra, y estos cambios apuntan a que el juego se aligere y hacen más amigable el golf".

Para algunos, alteran la esencia del juego. Para otros, se trata de una evolución. Como sea, el cambio está en marcha.

Un trofeo esquivo para los argentinos

Habrá que seguir esperando para que un argentino levante la copa del LAAC. A menos que ocurra algo extraordinario, el país de mayor tradición golfística de la región seguirá sin llegar a lo más alto, en cinco realizaciones. Ayer, Mateo Fernández de Oliveira, quien más chances tenía de meterse a la pelea, se fue de foco por un cuádruple bogey en el hoyo 8. Quedó con +5 en la vuelta y en el certamen. La mejor tarjeta fue la de Jesús Montenegro, que con 67 (-5) escaló a la 17ª posición, la misma en que se ubica Juan Ignacio Noba (-1). Están en el par, a 8 golpes de la punta, dos menos que Andrés Shönbaum (par ayer). "Ya no depende de mí", lamentó Noba.