De los lectores: cartas & mails

Carta de la semana

Christoffer Persson

Me resultó muy reconfortante escuchar las declaraciones del señor Christoffer Persson sobre el ataque sufrido en nuestro país, que tuvo como resultado la pérdida de su pierna. Con altura manifestó lo sucedido, sin despotricar, sin insultar, y mostrando en todo momento una serenidad y un optimismo por lo que le espera de aquí en adelante, que solamente una persona de gran valor puede sentir. Gracias Christoffer por tu valentía, por tu educación, por seguir creyendo que los argentinos no somos lo que este mal nacido te provocó, por agradecerle a Analía el haberte salvado la vida, por decir que pensás volver a pisar el suelo argentino con tus dos pies, porque te parece un gran país. Y gracias también a tus padres, a tu mujer, y otra vez gracias a Analía, que pudo y supo mostrar que muchos argentinos seguimos siendo buenas personas.

Carlota Ezcurra de del Campo

DNI 3.327.878

Cuota Hilton y Liniers

Leí con detenimiento la carta de Juan Alemann. Su posición favorable a la distribución de la cuota Hilton vía licitación ha sido expresada en el pasado. No se tiene en cuenta que ninguno de los otros siete países beneficiarios hace algo parecido, descansando todos en el sistema de antecedentes de exportación de cada empresa, y varios de ellos han sostenido políticas económicas más sanas que nuestro país en las últimas décadas. Además, sorprende que el doctor Alemann crea que un fondo administrado por el Estado podrá asignar tal recaudación en programas de fomento mejor que el dinero plenamente recibido por frigoríficos y ganaderos. También es sorprendente que ataque una inversión, hecha por privados en una actividad lícita como la organización de remates de hacienda con presencia física de los animales, cuando no existe ninguna traba para que funcionen mercados electrónicos ni para que se creen nuevos. Por más que él crea que es una actividad anacrónica, es difícil sustentar que el Estado la impida en aras de la visión de un analista.

Por último, propiciar que también se licite la "cuota especial que la UE creó hace unos años", seguramente refiriéndose a la cuota 481 de carne de animales de feedlots, es algo totalmente desandado ya que esta se distribuye entre los importadores europeos, quienes compran a la empresa que libremente eligen de entre los seis países habilitados.

Miguel Gorelik

DNI 11.569.177

Escuelas nocturnas

Quisiera compartir mi inquietud después de la lectura de la carta "Las escuelas, no" publicada el sábado 12 del actual. "Las escuelas no se cierran es el lema de la comunidad educativa" dice el lector Fernando D.A. Vera. De acuerdo. No se puede más que coincidir. A continuación enumera los argumentos que sostienen dicha afirmación en defensa de las escuelas nocturnas de CABA y la supuesta desatención de las autoridades del gobierno de la ciudad hacia el tema, atribuyéndoles intencionalidades discriminatorias en detrimento de la escuela pública. "La escuela pública está en peligro y el gobierno de la ciudad es su verdugo" (sic) dice el autor de la carta.

Me pregunto -y creo que muchos harán lo mismo- ¿cómo debemos interpretar entonces cuando las escuelas cierran por los paros premeditados, inoportunos, unilaterales, arbitrarios, indefinidos, consecutivos, politizados y cuasi extorsivos de la misma "comunidad educativa"?

A menos que los gremios no se sientan parte de esa comunidad que continuamente mencionan arrogándose actuar en su nombre.

Alfredo Barcia

DNI 6.013.182

Policías y celulares

Todos los días se leen noticias acerca de la intención del gobierno porteño de poner más policías en las calles y encargarles a civiles la cuestión de los trámites. Me parece una buena medida. Lo que agota a los porteños es ver a los policías leyendo su celular y en grupos de dos, o tres o cuatro conversando. Cuando paso cerca de ellos se los digo, pues me cruzo con muchos todos los días. Me agradecen y me dan la razón, pero persisten en su actitud. Entiendo que es un tema difícil y que el gobierno de la ciudad tendrá que batallar mucho para lograrlo. Converso con los policías y se sienten desprotegidos, por lo que manifiestan que están en peligro, pues sus acciones pueden ser punibles ante cualquier juez ante circunstancias delictivas.

Estamos frente a un problema multidimensional, de culturas, de justicia, de personas que vistiendo el uniforme no cumplen la ley y a su vez, sienten que si cumplen la ley al perseguir a delincuentes, pueden, a su vez ser sancionados.

Espero que el próximo ministro de Seguridad encuentre la solución.

Guillermo Garcia Arias

DNI 11.154.017

Tuteo generalizado

Se ha popularizado en nuestra sociedad la cultura del tuteo generalizado. Se ha perdido el correcto y apropiado trato del "usted". La cultura chabacana se ha impuesto. Aún desde los organismos oficiales se tutea indiscriminadamente a clientes, contribuyentes, pacientes, etc. Un cartel en la ruta 2 reza "No te mandes por la banquina".

Una muestra más de la decadencia argentina.

Pablo Matellana

DNI 12.472.747

Multas para recaudar

De regreso de mis vacaciones en el sur del país, y tras recorrer en auto más de 5000 km por las rutas argentinas, vuelvo con mis retinas extasiadas por tantos paisajes de enorme belleza. Pero también con varios sinsabores: las rutas tienen un estado de precariedad y deterioro que hacen del arte de conducir un oficio cada vez más engorroso y que exige altas dosis de atención y valentía. Hay rutas de un solo carril, con asfalto en mal estado, sin líneas demarcatorias y banquinas inexistentes. Y para aumentar el malestar del conductor, en muchos tramos la cabina de peaje suele ser lo único cuidado entre tanta desidia. A esto se suma otra sorpresa que posiblemente a esta altura ya no sea una sorpresa, porque al final del viaje lo espera un cúmulo de multas que, lejos de penalizar su mal manejo o su negligencia, solo tiene objetivos recaudatorios que en nada contribuyen a la ansiada seguridad vial.

Si realmente el Estado pretende ser el guardián o custodio de la justicia y la seguridad en las rutas, no debería dejar al desamparo al automovilista, ni tampoco permitir inundarlo de multas que solo tienen la finalidad de obtener más fondos.

Sebastián E. Perasso

DNI 21.173.759

Espionaje de Bielsa

Más allá de coincidir o no con el estilo futbolístico de Marcelo Bielsa y sus resultados, no cabe duda de que se lo puede señalar como un ejemplo de convicción y apego a principios pocos frecuentes en su profesión. Por eso llama la atención -y evitando la controversia más profunda entre moral, ética o legalidad- que dos sociedades tengan una mirada tan diferente frente a un mismo tema (espionaje al rival). Bielsa sostiene que es una práctica legal, utilizada frecuentemente y de arraigo en la Argentina, y los ingleses la señalan como alejada del "fair play". Cabe pensar que nuestra sociedad se ha alejado tanto de las "buenas prácticas" que ya ni siquiera puede identificarlas con corrección.

Si un ciudadano de las características de Bielsa entra en semejante confusión, es claro que el resto incurrimos a diario y de modo natural en conductas que marcan una decidida decadencia en nuestras costumbres

Jorge D. Heuck

DNI 11.938.210

Zona de exclusión

No dudo de las buenas intenciones del GCBA de mejorar el tránsito de la zona de Tribunales. Pero algo no ha salido bien. Debido a una súbita dolencia en mi cadera y condenado al uso de muletas por unos meses, encuentro que ninguno de mis cinco hijos puede buscarme o llevarme a la zona de exclusión sin ser multados por una cámara. Caigo en la cuenta de que lo mismo ocurrirá con las cientos de personas que concurren a las oficinas, el Palacio de Tribunales, los juzgados, los estudios y los numerosos consultorios médicos de la zona. Nos obligan a tomar taxis. Si camino hasta Cerrito con las muletas, la vuelta al norte es un suplicio de tránsito. Si uno entra antes de las 11 y tiene una emergencia, no puede irse en su propio vehículo en busca de ayuda, so pena de ser castigado. Para todos aquellos que utilizan aleatoriamente una playa de estacionamiento de las muchas de la zona o la calle para estacionar, no hay permisos de libre circulación. Muchos deberán pagar para circular, constituyendo un nuevo impuesto por el uso de la vía pública y un cercenamiento al libre tránsito.

Entiendo la necesidad de ordenar la zona, pero la solución debe incluir cierta flexibilidad y algunas excepciones transitorias.

Alejandro Malbrán

DNI 11.266.408

